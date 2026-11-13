Concluzia apare într-o amplă analiză care reunește rezultatele a 361 de studii științifice, potrivit Science Alert.

Studiul a fost realizat de biologul molecular Bailey Knopf și cercetătorul biomedical Dudley Lamming, de la Universitatea Wisconsin-Madison, și a fost publicat în revista Cell Press Blue.

Autorii au analizat modul în care proteinele influențează metabolismul și durata vieții, precum și procesele biologice care ar putea explica legătura dintre alimentație și îmbătrânire.

Totuși, concluziile nu sunt atât de simple. Numeroase studii anterioare au arătat că proteinele sunt esențiale pentru organism: contribuie la dezvoltarea și refacerea masei musculare, pot ajuta la controlul greutății și sunt asociate cu o îmbătrânire sănătoasă. Acest lucru este cu atât mai important la vârste înaintate, când menținerea masei musculare devine esențială.

Aportul de proteine trebuie adaptat la nevoilor fiecărei persoane

Prin urmare, cercetătorii nu recomandă reducerea consumului de proteine în toate cazurile. Ei consideră că aportul acestora trebuie adaptat nevoilor fiecărei persoane.

„În ciuda recomandărilor frecvente de a crește consumul de proteine odată cu înaintarea în vârstă, tot mai multe dovezi arată că reducerea proteinelor din alimentație poate îmbunătăți sănătatea metabolică, poate prelungi perioada de viață petrecută în stare bună de sănătate și poate crește longevitatea, la diferite specii”, au precizat cercetătorii.

Analiza trece în revistă rezultatele mai multor experimente. Printre acestea se numără studii pe animale care au arătat semne ale unei îmbătrâniri mai lente în cazul celor hrănite cu diete sărace în proteine.

În cazul oamenilor, unele cercetări sugerează că reducerea cantității de proteine din alimentație poate diminua anumite procese inflamatorii care accelerează îmbătrânirea biologică. De asemenea, ar putea contribui la îmbunătățirea sănătății metabolice.

Pe de altă parte, cercetătorii atrag atenția că există o legătură importantă între activitatea fizică și consumul de proteine. Persoanele care fac sport în mod regulat și își solicită musculatura pot avea beneficii de pe urma unui aport mai ridicat.

„Este absolut clar că proteinele contribuie la dezvoltarea masei musculare și îmbunătățesc răspunsul organismului la exercițiile fizice în cazul persoanelor active”, spune Dudley Lamming.

„Dar, pentru că majoritatea oamenilor au un stil de viață relativ sedentar, este posibil ca mulți să consume mai multe proteine decât au nevoie, ceea ce ar putea avea consecințe negative asupra sănătății”, adaugă cercetătorul.

Cum ar putea influența reducerea proteinelor procesul de îmbătrânire

Analiza prezintă și câteva explicații posibile pentru efectele benefice ale reducerii proteinelor din alimentație. Printre acestea se numără modificarea semnalelor transmise la nivelul celulelor, astfel încât organismul să acorde mai multă importanță întreținerii și reparării acestora decât creșterii, reducerea acumulării celulelor senescente – celule îmbătrânite, care nu mai funcționează corespunzător și trebuie eliminate – și stimularea producerii de energie la nivel celular.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că un consum mai redus de proteine poate duce la creșterea nivelului unui hormon numit factorul de creștere a fibroblastelor 21 (FGF21). Analiza evidențiază și rolul anumitor aminoacizi, care ar putea face legătura între aportul de proteine și procesele de îmbătrânire.

Astfel, nu doar cantitatea totală de proteine consumată ar putea conta, ci și tipul acestora și combinația de aminoacizi pe care îi conțin.

„Aceste studii arată că nivelul de proteine consumat în prezent de persoanele sedentare ar putea avea consecințe negative asupra sănătății, cel puțin la nivelul populației”, afirmă Lamming.

Cercetătorii nu recomandă, însă, reducerea generală a cantității de proteine din alimentație. Ei consideră că este nevoie de o reevaluare a necesarului de proteine, în funcție de vârstă și de nivelul de activitate fizică.

În continuare, ar putea fi realizate studii pe grupuri de persoane, care să analizeze efectele consumului de proteine asupra îmbătrânirii biologice și metabolismului. Rezultatele ar putea ajuta la identificarea celor mai bune modalități prin care oamenii pot îmbătrâni cât mai sănătos.