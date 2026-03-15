Acum, un șofer amendat primește pe loc procesul verbal și are la dispoziție 90 de zile să o plătească. În aceste 90 de zile, e prevăzut un termen de 2 săptămâni în care poate contesta amenda sau să o achite la jumătate din minim.

Ca să o plătească, șoferul are la dispoziție opțiunea online pe site-ul Ghiseul.ro sau hub-ul MAI, dar și opțiunea să meargă fizic la ghișeul unei bănci sau al unei direcții de taxe și impozite.

Ministerul de Interne a primit propuneri să introducă și optiunea plății pe loc cu cardul bancar, atenție, nu cash!

Deja ministerul a cumparat 4.000 de tablete pe care polițiștii rutieri le folosesc pentru verificarea documentelor și tot pe acele tablete vor exista și aplicații de plată. Modelul este deja aplicat în Bulgaria și Ungaria.

Permisul auto, suspendat cu câte o zi pentru fiecare 50 de lei neplătiți din amendă

Măsura vine în completarea unei noi prevederi prin care șoferii care uită să plătească amenda se pot trezi cu dreptul de conducere suspendat. Vă reamintim, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți din amendă. Ridicarea suspendării se face în maxim 2 zile de la înregistrarea plății.

Proiectul OUG ”Siguranță în trafic” mai prevede și ca șoferii să poată accesa fotografiile aferente amenzii, să declare accidente fără victime și să obțină autorizația de reparație la fel, fără să mai meargă fizic la un ghișeu. Din păcate, Poliția Română nu poate preciza când va fi gata proiectul, ca să poată fi adoptat de Guvern.