Iar în Timișoara, șoferii vor fi amendați dacă încalcă regulile, pentru că vor fi surprinși de camerele de supraveghere conectate la sistemul E-sigur.

Pe două bulevarde principale din Timișoara au fost deja montate camere care odată conectate la sistemul E-sigur vor taxa șoferii care încalcă regulile de circulație, așa cum se întâmplă în multe țări din Europa. Camera de supraveghere identifică atât numărul de înmatriculare, cât și pe cel aflat la volan.

Ruben Lațcău, viceprimar Timișoara: ”Într-o primă fază vor detecta viteza, dar cu siguranță am vrea ca acest sistem să îl extindem și la treceri pe roșu".

În 10 intersecții din oraș au loc 20.000 de traversări pe roșu pe lună și de la începutul anului au avut loc peste 70 de accidente cu victime.

Marius Giurisici, specialist în conducere defensivă: ”Cu siguranță aceste camere vor avea un rol de disciplinare a participanților de trafic și de temperare a șoferilor care nu respectă limita de viteză, iar pe termen lung va scădea numărul de accidente".

Femeie: ”Se circulă foarte haotic, se trece pe roșu, cu viteză".

Sistem de partajare a benzilor pentru siguranța bicicliștilor, în Apahida, Cluj

”Tânăr: Am prieteni care încalcă această lege, singura lor șansă e pedeapsa, este aglomerat și periculos.

Reporter: Și viteza cum este?

Tânăr: Mare, și multă lume trece pe roșu. Când văd galben, accelerează în loc să se oprească".

În Apahida, județul Cluj, pe o șosea se testează un sistem de partajare a benzilor pentru siguranța bicicliștilor. Cei aflați pe două roți circulă pe benzi special marcate, în timp ce șoferilor le-a rămas o singură bandă și trebuie să respecte o limită de 30 de km pe oră.

Andrei Potra, specialist conducere defensivă: ”Vehiculele se pot trage fiecare pe partea lui să își facă loc, sunt obligați să intre pe banda dedicată bicicletei, dar trebuie să acorde prioritate bicicletelor și atunci își așteaptă rândul fiecare fără să se oprească unul pe celălalt, fără să perturbe circulația bicicliștilor".

Cristina Belce, primar Apahida: ”În funcție de ce se va întâmpla în decurs a 6 luni și dacă va fi nevoie voi apela și la camere inteligente".

Astfel de străzi partajate există deja în Olanda, Franța și Marea Britanie.