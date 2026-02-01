Înregistrarea arată momentul în care doi indivizi încep să-l lovească pe un al treilea, cu pumnii.

Conflictul se precipită rapid, pe măsură ce tot mai mulți oameni intră în încăierare.

Unii s-au ales cu răni la față și la cap, dar au refuzat transportul la spital.

Proprietarul barului a declarat că au fost distruse mai multe obiecte, dar nu a depus plângere.

Între timp, 4 bărbați implicați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, iar polițiștii continuă ancheta, într-un dosar penal pentru lovire și tulburarea liniștii publice.

