Incendiul a izbucnit mult după miezul nopții, iar vâlvătaia s-a extins rapid, mai ales că toate echipamentele de joacă erau din plastic și lemn. Un trecător a sunat la 112 și a chemat pompierii. Autoritățile analizează acum și imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a depista dacă focul ar fi fost aprins intenționat de unii indivizi.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Incendiul a afectat doi stâlpi ornamentali, doi arbori ornamentali, precum și materialul cauciucat aflat la sol pe o suprafață de aproximativ 70 mp.”

Cei care locuiesc în zonă spun că, adesea, după lăsarea întunericului, vin tineri în parc și e posibil să fi provocat incendiul intenționat, din teribilism, sau din neglijență, dacă au fumat.

Localnic: „Era un parc pentru copii, frumos și eu mă mir ce s-a întâmplat noaptea, cine umblă noaptea... Sunt persoane care stau permanent.”

Localnică: „Cineva a făcut intenționat. Și acolo a mai fost încă o clădire și aia a ars.”

Polițiștii continuă cercetările în acest caz. Verifică toate camerele de supraveghere din zonă, pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Deocamdată, locul de joacă a fost împrejmuit de autoritățile locale, până la refacerea spațiului distrus.