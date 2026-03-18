Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri, în urma accidentului. Adolescenta a depus plângere pentru lovire sau alte violenţe.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a informat, miercuri, că poliţiştii din Reşiţa au fost sesizaţi, luni seară, printr-un apel la 112, că o persoană este căzută pe o stradă din municipiu, existând suspiciunea că ar fi fost lovită de un biciclist.

”Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit că o minoră în vârstă de 16 ani, în timp ce conducea o bicicletă pe pista special destinată de pe Bulevardul Republicii, din direcţia Victoria către Kaufland, ar fi acroşat un pieton în vârstă de 69 de ani, care ar fi pătruns pe pista de biciclete. În urma impactului, pietonul a fost proiectat pe trotuar. Ulterior producerii incidentului, pe fondul unei stări conflictuale spontane, bărbatul ar fi agresat fizic minora, lovind-o cu palmele în zona feţei”, a arătat IPJ.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, însă nu a dorit să depună plângere pentru vătămare corporală din culpă.

Fata de pe bicicletă a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

”La momentul producerii incidentului, minora nu a formulat plângere pentru loviri sau alte violenţe, fiind informată cu privire la termenul legal de 90 de zile pentru depunerea plângerii prealabile. Ulterior, la data de 17 martie 2026, aceasta s-a prezentat la sediul Poliţiei Municipiului Reşiţa, unde a depus plângere pentru loviri sau alte violenţe”, a menţionat Poliţia.

Cercetările continuă, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa.