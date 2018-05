Șapte frați orfani s-au reunit, după 3 ani. Câteva ore mai târziu a venit clipa despărțirii

Întâlnire emoţionantă la Iaşi. Şapte fraţi abandonaţi de părinţi, cu vârste între 3 şi 16 ani, care din 2015 trăiesc departe unii de ceilalţi pentru că nu au găsit un asistent maternal care să-i preia pe toţi, s-au reunit pentru câteva ore

S-au îmbrăţişat strâns, s-au jucat împreună, dar s-au şi întristat când a venit clipa despărţirii. Cele mai abătute au fost fetele mai mari, care se întorc într-un centru de plasament, unde atmosfera nu se compară cu aceea a unui cămin.

Cu ochii în lacrimi, cei şapte fraţi s-au strâns în braţe şi au început să-şi povestească întâmplări esenţiale pentru ei. La 15 ani, Andreea îşi doreşte să aibă două locuri de muncă pentru a cumpăra o casă pentru toţi.

Andreea: "Uneori am visat că suntem toţi în aceeaşi casă. M-am gândit cum ar fi să fim toţi într-o încăpere, cum ar fi să ne punem toţi la o masă să mâncăm, unul să strângă. ”Unde mi-e ghiozdanul”, alţii ”unde mi-s papucii?””

Teodora a învăţat să spună "mama" şi "tata" asistenţilor maternali care îi poartă de grijă, dar simte lipsa fraţilor.

Asistent maternal: "Sunt cuminţi, chiar înţelegători. Se vede că îi este dor de fraţi. Au nevoie de dragoste. Ei au văzut că au rămas singuri şi nu au sprjin în familie care să-i ajute."

Maia, mezina, are doar 3 ani şi a fost răsfăţata tuturor, iar Elena de 8 ani pare desprinsă dintr-o lume de poveste.

Realitatea, dincolo de basme, este că aproape jumătate din fraţii care ajung într-un sistem de protecţie sunt din familii numeroase şi adesea ajung să crească separat. Este singura soluţie a celor de la Protecţia Copilului pentru a le da şansa să crească într-o familie de asistenţi maternali.

Tiberiu Bantas: "Proporţia fraţilor care provin din aceleaşi familii cu părinţi naturali este destul de mare. Cele cu 3, 4, 5 copii sunt la 30-40 la sută. Nu reuşim să îi ducem pe toţi la aceeaşi familie şi îi răspândim la alte familii sau chiar şi în centre de plasament.”

Explicaţia? Puţini asistenţi maternali se încumetă să ia sub ocrotire mai mult de doi fraţi, iar statul nu le oferă decât salariul de 1800 de lei, plus un spor de 15 la sută pentru al doilea copil. De la trei în sus nu mai primesc niciun leu în plus.

Asistent maternal: "Încercăm cu ajutorul colegilor din Direcţie să facem o dată pe lună câte o întâlnire cu fraţii. Nu reuşim de fiecare dată, dar insistăm. Un asistent maternal, una e să ia 1-2 copii, una e să ia 4-5 copii. E normal că e mai greu. Revederea e cu bucurii şi cu regrete la despărţire.”

Specialiştii de la Protecţia Copilului spun că, în viitor, grupurile de fraţi vor avea prioritate la casele tip module care se vor construi pentru a înlocui vechile centre de plasament.