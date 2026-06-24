Numai că lucrările, estimate să dureze 18 luni, riscă să întârzie punerea în circulație a tramvaielor pe liniile pe care Primăria Capitalei le modernizează acum pe bulevardele Chișinău și Basarabia.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât nici proiectul pasajului și nici cel al liniilor de tramvai nu sunt noi. Iar Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 3 au semnat încă din 2025 un protocol prin care își propuneau să își coordoneze investițiile din zonă.

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