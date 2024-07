Românii sunt la coada clasamentului anilor de muncă. Cine sunt campionii joburilor până la bătrânețe

Specialiștii spun că în România, tinerii se angajează târziu și multe femei renunță la serviciu pentru a-și crește copiii.

Alex are 19 ani și abia a terminat liceul. Își caută de lucru, însă mulți angajatori cer experiență.

Alex: „Am lucrat în timpul verii, ca ospătar, ca picolo, ca vânzător, ce am reușit și eu să găsesc, sunt dispus să încerc din toate ca să văd unde m-aş potrivi cel mai bine. Momentan caut, dar oamenii nu prea sunt deschişi să angajeze tineri fără experiență”.

Reporter: Te au refuzat, ai fost la interviuri?

Alex: „Am fost la câteva interviuri și au refuzat tinerii”

Reporter: Primul job la ce vârstă l-ai avut?

Tânăr: „22 de ani, am luat-o de jos, pe minus.. cu bani împrumutați. Ca security în mall, după care ca asistent medical. Nu mă angaja nimeni, neavând experiență, și am început să lucrez la un centru de bătrâni, după care am lucrat la spitalele mari din Bucureşti”

Până la pensie, românii lucrează în medie 32 de ani. Suntem la coada clasamentului, alături de Italia și Croația. La polul opus se află Olanda și Suedia, cu peste 43 de ani de muncă. Iar anul trecut, durata medie a vieții profesionale a tinerilor din UE a fost de aproape 37 de ani, mai mult cu 5 ani față de media din România.

Student: „Am 23 de ani și sunt la Facultatea de Medicină în București, în momentul în care intri la medicină și ştii că urmează șase ani trebuie să te aştepţi la anumite costuri. Practic nu putem să lucrăm pe nimic din ceea ce învăţăm, de abia la rezidențiat, când și atunci lucrăm cum se știe că lucrăm”.

Datele Eurostat arată că la nivel european bărbații lucrează în medie 39 de ani, în timp ce în România, în jur de 35. La femei, durata vieții profesionale în România este de 28,5 ani, față de aproape 42, cât a înregistrat Suedia.

Aida Chivu, specialist în resurse umane: „Mai stăm puțin să mai terminăm școlile, mai stăm puțin cât ne mai susţin părinții, astfel încât primul job îl avem undeva după 23, 25 de ani. În cazul femeilor, sunt foarte multe situații unde sunt descurajate să îşi reia activitatea profesională, în special după ce au născut. Marea majoritate vin şi spun: mă costă mai mult să iau o bonă. Soțul vine și spune, de banii ăia mai bine stai acasă. Și atunci din start femeile pierd nişte ani”.

Mamă: „Desprinderea de copii e destul de grea, pentru că se obişnuiesc cu noi, îţi dorești să fii și mamă, dar îți dorești să fii și tu... Mi-am dorit să mă întorc și la carieră”

Specialiştii de pe piaţa muncii spun că un alt motiv care scade media vieții profesionale este și pensionarea anticipată a mai multor categorii speciale, unde angajaţii ies la pensie chiar și înainte de 50 de ani.

