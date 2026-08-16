În total, sunt peste 1 milion de români, iar cei mai mulți lucrează în construcții, sănătate, logistică sau în învățământ. Mulți au plecat din România pentru studii sau pentru un loc de muncă mai bun, iar astăzi contribuie la economia britanică.

De la muncitori pe șantier până la ingineri, proiectanți sau antreprenori, românii reprezintă 5% din sectorul construcțiilor din Marea Britanie. Nicio altă comunitate sau naționalitate nu depășește 1%.

Românii, prezenți în marile proiecte din Marea Britanie

Mai mult, sunt implicați în unele dintre cele mai mari proiecte ale țării: de la programul de 1,5 milioane de locuințe anunțat de guvernul britanic și calea ferată de mare viteză HS2 până la centrala nucleară Hinkley Point, unde lucrează peste 2.000 de români.

Și în sănătate, ai noștri au format o comunitate impresionată de 6 mii de specialiști, dublu față de acum zece ani.

Pentru mulți, povestea nu se oprește la primul loc de muncă. Vin ca muncitori, obțin calificări, avansează, își formează echipe și ajung să își deschidă propriile afaceri.

Alina Dolea, cercetător: „De multe ori există această percepție că fac muncă slabă și necalificată, dar raportul arată că, de fapt, antreprenorii și oamenii de afaceri români sunt activi în domeniile-cheie ale economiei britanice – vorbim de robotică, inteligență artificială, securitate cibernetică, energie și start-up-uri.”

Iar asta explică rezultatele unei cercetări recente, care arată că românii sunt cea mai activă comunitate din punct de vedere economic din Anglia și Țara Galilor.

Românii au plătit miliarde de lire sterline în taxe

Corespondent stirile pro tv: „Numai în anul fiscal 2019-2020, românii angajați au plătit 2,4 miliarde de lire sterline în taxe statului britanic. Suma nu include TVA-ul, contribuțiile la asigurările naționale sau taxele plătite de lucrătorii independenți, iar asta înseamnă că, în realitate, cifrele sunt și mai mari. Ai noștri au devenit a patra cea mai mare comunitate de persoane străine din Regat, iar limba română a doua cea mai vorbită limbă străina din Londra și Țara Galilor.”

Mulți au ajuns în Regat pentru că au vrut să își continue studiile, iar acum simt că au o datorie față de cei din jur. Este cazul Marianei, stabilită de peste 10 ani în Regatul Unit. După ani în care a lucrat ca inginer, astăzi organizează ateliere pentru copii și adulți și vrea ca această comunitate să fie mai bine cunoscută și înțeleasă de instituțiile britanice.

Românii vor o reprezentare mai mare în comunitățile locale

Mariana Plamadeala, romanca din Marea Britanie: „Noi abia acum am inceput a lucra într-un mod mai serios pentru comunitatea noastră. Avem nevoie de o reprezentare mai mare la nivel de instituții locale și a îmbunăți continuu imaginea noastră de vorbitori de limbă română din zonă pentru că ne luptăm cu multe stereotipuri.”

Ionuț încearcă să ajute comunitatea.

Ionuț Matei, roman din Marea Britanie: „Ajutoare poți să oferi acum pentru cei care sunt deja aici , este în legatura cu traduceri, majoritatea care nu se descurcă atunci cand se duc la doctor, la politie sau la tribunal.”

Raportul publicat de Consiliul Consultativ al Diasporei Române din Regatul Unit și Universitatea din Bournemouth arată că aproape 80% dintre românii din Marea Britanie au între 20 și 49 de ani. Este o populație tânără, care poate ajuta la acoperirea lipsei de personal din domenii esențiale.