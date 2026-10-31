În luna mai, o asociație a strâns peste 100.000 de semnături, pe care le-a depus în Parlament, dar până acum nu a primit un răspuns.

Cu pancarte în mâini, oamenii au plecat din Piața Universității și au mers, pe o ploaie rece, până în Piața Victoriei.

Corespondent Știrile ProTV: „Participanții au scandat mesaje precum «Drepturi egale» și le-au cerut parlamentarilor să nu mai amâne adoptarea legii parteneriatului civil”.

Maria participă la astfel de marșuri încă din 2015 și spune că, după mai bine de un deceniu, autoritățile nu au luat nicio decizie. Acum formează un cuplu cu Larissa, originară din Brazilia, unde căsătoriile între persoane de același sex sunt legale de aproape 11 ani.

Maria: „Vrem legalizarea parteneriatului civil. Așteptăm deja de prea mult timp. Deci cred că a venit timpul să ne aliniem și noi cu restul Uniunii Europene și să avem drepturi egale.”

Vlad Viski, președintele Asociației Mozaiq: „Este vorba despre omul care așteaptă pe hol și nu este lăsat să intre la partenerul lui în spital. Este vorba despre continuarea de a locui în casa pe care o împărțiți. În Uniunea Europeană, România este printre ultimele trei țări care nu recunosc cuplurile necăsătorite.”

În luna mai, peste 100.000 de oameni au semnat o petiție prin care au cerut Parlamentului legalizarea parteneriatului civil. Semnăturile au fost depuse pe 27 mai la Camera Deputaților. De atunci, inițiatorii spun că nu au primit niciun răspuns public din partea instituțiilor. Ei cer ca legea să se aplice atât cuplurilor heterosexuale, cât și celor formate din persoane de același sex.

Aluziva, activist social: „Peste 360.000 de cupluri în România nu sunt egale în fața legii. Nu vor să treacă parteneriatul civil de teama că ar pierde voturi. Nu avem de gând să ne lăsăm până politicienii din România nu legalizează parteneriatul civil”.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit, din 2023, că România trebuie să recunoască legal și să protejeze cuplurile de același sex.