Programul "Masă caldă pentru elevi", un posibil eşec şi în noul an şcolar. Când va fi pus în dezbatere

Programul "o masă caldă pentru elevi" va funcționa și în acest an școlar, anunță Ministerul Educației. Ordonanța prin care va fi prelungit urmează să fie pusă în curând în dezbatere. Rămâne de văzut însă cum va fi pus în practică.

Anul trecut, programul a eșuat în multe locuri, iar situația s-ar putea repeta.

Liceul tehnologic Dacia din Piteşti a fost introdus în Programul "Masă caldă" anul trecut, dar elevii nu au primit mâncarea promisă.

Cei din conducere dau vina pe lipsa de personal de la cantină şi, cum nu pot face angajări, situaţia va rămâne neschimbată.

CRISTINA MIHAI, DIRECTOR LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEŞTI: "Find un liceu care are cămin şi cantina proprie ar trebui să facem noi această pregătire a mesei, lucru care este imposibil cu doi bucătari, înseamnă aproape 1.000 de copiii pentru care 2 bucătari zilnic ar trebui să pregătească mâncarea, s-o servească şi, bineînţeles, apoi să spele şi să igienizeze locul."

Programul "Masă caldă" nu a funcţionat nici la Liceul Teoretic Peciu Nou din Timiş.

MĂRIOARA COBRAC, DIRECTOR LICEUL TEORETIC PECIU NOU: "Procedura pentru masă caldă a fost parcursa până la emiterea hotărârii de către consiliul local pentru achiziţia firmei care va livra masă caldă, acolo lucrurile s-au oprit pentru că timpul efectiv prevăzut pentru achiziţia firmei dura până în luna mai şi atunci s-a constat că se va încheia anul şcolar."

Nici în anul şcolar ce stă să înceapă elevii nu vor primi o masă caldă. Inspectoratul şcolar a considerat ca primăria din zona nu este capabilă să ducă programul la bun sfârşit şi a cerut Ministerului mutarea lui.

AURA DANIELESCU, INSPECTOR- ŞEF ISJ TIMIŞ: "Noi am transmis Ministerului Educaţiei de data aceasta o altă unitate de învăţământ pe care am considerat-o eligibila, am încercat de data aceasta să identificăm o altă administraţie teritorială."

La scoala Ilarion Felea din Arad primăria a amenajat cu 350 de mii de lei o cantină mobila, unde elevii să primească masă caldă. Însă nu mai are bani.

SOFIA MLADIN, DIRECTOR SCOALA "ILARION FELEA" ARAD: "Nu ştim dacă programul va continua şi în anul şcolar 2018 -2019. Nu ştim nici cine ar trebui să ne anunţe. Inspectoratul şcolar nu ştia dacă elevii noştri beneficiază de masă caldă".

Reponsabilii din Ministerul Educaţiei spun că ordonanţa prin care se va aproba continuarea programului urmează să intre în dezbatere peste câteva zile.

Cel mai probabil, numărul şcolilor în care elevii vor primi o masă caldă va rămâne la 50, iar programul nu va fi extins, deşi efectele sunt evidente.

Acolo unde elevii au primit în trecut o masă caldă, numărul absentelor a scăzut considerabil. Este şi cazul şcolii din Părău, judeţul Braşov.

Anul trecut, în Programul "Masă caldă pentru elevi" au fost incluse 50 de şcoli, însă a funcţionat în jumătate din ele. Guvernul a alocat 7 lei pentru mâncarea fiecărui copil.