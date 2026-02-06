Potrivit News.ro, o avarie s-a produs joi seară la o conductă, pe o stradă din Craiova. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au anunţat că reluarea alimentării se va face sâmbătă seară.

Distrigaz Sud Reţele arată, într-un comunicat de presă transmis vineri, că, în urma unui ”incident” înregistrat în cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasate pe strada Romanescu Nicolae din Craiova, a sistat alimentarea cu gaze naturale în zonă joi, începând cu ora 19:07.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi circa 1.316 clienţi casnici şi non-casnici situaţi pe străzile Rovine, Industriilor, Nisipului, Şcolii şi Speranţei din localitatea Balta Verde, pe străzile Calafatului, Frasinului, Magnoliilor, Mănăstirea Jitianu, Narciselor şi Romilor din localitatea Branişte, pe străzile Odessa, Calea Dunării, Codlea, Fântâna Popova, Homer, Doctor Marcovici, Noua, Odessa şi Odessa Principală din localitatea Craiova, pe străzile Primăverii, Progresului şi Viitorului din localitatea Gura Văii, pe străzile Cantonului, Carierei, Fanatelor, Jiului, Livezi, Măceşului, Segarcea şi Viitorului din localitatea Livezi, pe străzile Albişor, Alexandru Cocioboiu, Belcineanca, Berneni, Bisericii, Bujorului, Calafatului, Cătăneşti, Coloniei, Constantin Gheorghita, Constantin Stoenoiu, Cosacu, Crinului, Depozitului, Dezrobirii, Dispensarului, Dunării, Făgăraş, Fermei, Frunzelor, Gabru, Gării, Genoieşti, Libertăţii, Orezăriei, Petuniilor, Podari, Progresului, Prunului, Scolii, Stadionului, Sucăleşti, Teilor, Tineretului, Trandafirilor, Vâlcu şi Zorilor din localitatea Podari şi pe străzile Balta Verde din localitatea Rovine.

”Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de mâine, 7 februarie, în jurul orei 18:00”, anunţă compania.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

O avarie s-a produs, joi seară, la o conductă subterană de gaz pe un bulevardul din Craiova, acolo ajungând mai multe echipaje de pompieri şi de poliţie. Treizeci de persoane au fost evacuate din şase locuinţe, iar poliţiştii au deviat circulaţia rutieră din zonă.