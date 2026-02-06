Din acest motiv, două străzi și comuna Podari, din apropierea orașului, au rămas fără gaze.

Oamenii s-au speriat când au început să simtă mirosul puternic.

Pogona Podărișa, localnică: „Ginerele meu a sunat la 112, a anunțat. Ne-au evacuat pe toți din casă. Explodase, sărise și se vedea placa de gaze ieșea în sus. Ne-am speriat, că mirosea foarte urât.”

Intervenție rapidă a pompierilor și autorităților

Imediat ce au sosit, pompierii au mers din poartă-n poartă pentru a-i evacua pe restul celor aflați în zona de risc, iar distribuitorul de gaz a oprit alimentarea. 30 de oameni din 6 locuințe au stat cu sufletul la gură, cât timp un echipaj CBRN a făcut măsurătorile. 5 echipaje de poliție au izolat zona.

Femeie evacuată: „Am stat departe de casă. În momentul în care s-au oprit gazele, ne-au anunțat că putem să ne apropiem. Mirosea foarte tare, încă de departe se simțea mirosul.”

Bărbat evacuat: „Simțeam de la aragaz că nu era atâta presiune cum era altădată. Am văzut pe pompieri că băteau din poartă în poartă să ne evacueze.”

Oamenii s-au întors acasă după trei ore

Locuitorii s-au întors în locuințe după mai bine de 3 ore. În schimb, gazele au rămas oprite pe două străzi din Craiova și în comuna Podari, de lângă oraș.

Florin Cocoșilă, purtătorul de cuvânt al ISU Dolj: „S-au făcut măsurători în fiecare locuință. După ce aparatele au indicat 0, locuitorii au putut să se întoarcă în case. Conducta de gaze care alimenta zona Podari, localitatea Podari și două străzi aici, unde ne aflăm, este fără gaz, deoarece alimentarea s-a oprit imediat de la regulatorul central.”

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.