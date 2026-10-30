Corespondent Pro TV: Procurorii au finalizat ancheta și au stabilit că prejudiciul provocat celor două victime este de peste 800 de mii de lei.

Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat timp de un an, din martie 2025 până anul acesta. Cei 4 ar fi profitat de persoane în vârstă cu o situație financiară bună, pe care le-ar fi convins să plătească pentru reparații la morminte, multe inutile sau supraevaluate.

În unele cazuri, mormintele ar fi fost deteriorate intenționat pentru a convinge că reparațiile sunt urgente.

Unul dintre ei, spun anchetatorii, s-ar fi dat drept preot, pentru a-și manipula mai ușor victimele.

Conducerea cimitirului a precizat că indivizii nu erau angajați și își desfășurau activitatea în baza unor autorizații de liberă practică.

După perchezițiile făcute și probele strânse în anchetă, în tot acest timp, doi dintre ei sunt în arest la domiciliu, iar ceilalți doi cercetați sub control judiciar.

Așadar, acum au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune, uz de fals și complicitate la înșelăciune, în funcție de rolul pe care îl aveau.

Cât despre suma de peste 800 de mii de lei luată de la cele 2 victime, nu a fost recuperată, motiv pentru care bunurile inculpaților au fost puse sub sechestru.