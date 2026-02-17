Poliția din Merseyside, Marea Britanie a dezvăluit informații noi în cazul incidentului din septembrie 2024, când mâna unui adolescent de 18 ani ar fi fost „tăiată complet" la o petrecere de majorat în Huyton, arată publicația Mirror.

Dosarul a fost trimis parchetului pentru revizuire, fiind în procedură formală de potențială urmărire penală, arată sursa citată. Șase persoane fuseseră arestate: un tânăr de 18 ani și un adolescent de 15 ani pentru vătămare corporală gravă cu intenție, un al treilea băiat de 18 ani (eliberat sub control judicar), plus trei adolescenți de 17 ani pentru complicitate.

Incidentul s-a produs pe 27 septembrie 2024, după miezul nopții, pe Colin Close. Victima a fugit la un pub din apropiere, The Stanley Arms, unde personalul a chemat serviciile de urgență. Un martor relatase că tânărul avea „o parte din braț tăiată". Un alt adolescent de 17 ani a suferit o leziune minoră la mână.

Poliția confirmase inițial o „vătămare cu potențial letal". Locuitorii povestiseră că petrecerea de majorat avusese un banner la intrare, iar ușile „s-au deschis în grabă" în noaptea incidentului. Pubul a rămas închis a doua zi pentru curățenie.