Mai mulţi zimbri au intrat în gospodăriile oamenilor, în Caraş-Severin. Decizia autorităților

Drept urmare, trei masculi urmează să fie mutați în Munții Făgăraș, unde au la dispoziție mii de hectare de pădure.

Vreme de 200 de ani, specia nu a mai fost prezentă în țara noastră.

145 de zimbrii trăiesc în Munții Țarcu, iar câțiva dintre ei au intrat în gospodariile oamenilor. Sunt descendenții celor 17 exemplare aduse din Elveția și Germania în urmă cu zece ani, într-un program european de repopulare cu bizoni a Carpaților.

Adrian Grancea, manager de proiect WWF România: "În principal, vorbim de pagube la fânețe, la clăile de fân și ceva pagube minore la niște livezi de pomi fructiferi.

Anul trecut, au fost cinci dosare de pagubă".

Rangerii WWF România au cerut Ministerului Mediului aprobare să mute zimbrii care au făcut probleme în Munții Făgăraș, unde se derulează un alt program de repopulare. Biologii de aici spun că masculii sunt necesari pentru a îmbunătăți genetic populația care acum numără 57 de exemplare.

Adrian Aldea, reprezentant Conservation Carpathia: "Zimbrii vor fi introduși în trei locații diferite, nu într-o singură zonă. Avem echipe de intervenție în teren care sunt mereu acolo, monitorizează, intervin dacă e vreo situație".

Specia a fost adusă din nou în Romania în anii 2000. Primele exemplare au ajuns în Parcul Național Vânători - Neamț. Dealtfel, zona Neamțului a fost certificată eco-turistic sub denumirea Ținutul Zimbrului si anual sute de turisti merg acolo.

Nicolae Dolhescu, Administrația Parcului Natural Vânători Neamț: "Există un beneficiu pentru comunitate pentru că multe persoane din afară vin să observe zimbrii în libertate, în semilibertate. Sunt, în general, persoane iubitoare de natură, persoane active, dispuse la un anumit efort și, în general, sunt foarte încântați când îi observă în libertate".

Tanczos Barna, ministrul Mediului: "Există posibilitatea, și avem baza legală, să compensăm pagubele create. Sutem la zi cu plata acestor compensații".

Se estimeaza că, în acest moment, în pădurile din România există 250 de zimbri. Specia are prădători naturali - ursul și lupul - care an de an reduc din numărul de exemplare.

