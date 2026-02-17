Potrivit unui comunicat al Artmark, transmis marţi AGERPRES, evenimentul a durat aproape trei ore şi a prezentat publicului 34 de lucrări - picturi în ulei, acuarele, guaşe, serigrafii şi desene, un ansamblu important de opere cu valoare muzeală.

Între cele mai importante rezultate ale serii se numără două picturi de Nicolae Grigorescu - „Car cu boi, pe cale de dimineaţă" şi „Car cu boi, la asfinţit", adjudecate cu 170.000 de Euro fiecare, trei mici picturi de Nicolae Tonitza - „Portretul Ecaterinei", guaşa „Tătăroaice la Balcic" şi „Peisaj în Franţa" (din anii '20), adjudecate pentru 76.000, 30.000, respectiv 12.000 de Euro, şi „La relation" (din 1952), o pictură de Victor Brauner, adjudecată pentru 150.000 de Euro.

În aceeaşi licitaţie, un desen semnat de Pablo Picasso, „Scenă de coridă" (realizat în 1959), a fost adjudecat pentru 28.000 de Euro.

Următorul eveniment al Galeriilor Artmark este Licitaţia de Artă Postbelică şi Contemporană, organizată joi, 19 februarie, de la ora 18.00, tot la Palatul Cesianu-Racoviţă şi online. Licitaţia are caracter aniversar Brâncuşi: o operă de Constantin Brâncuşi revine în licitaţiile din România după aproape patru ani de absenţă, chiar de Ziua Naţională Constantin Brâncuşi.

Tablourile au fost expuse atât la sediul Galeriilor Artmark (în perioada 16 ianuarie-17 februarie), cât şi într-o expoziţie itinerantă, ce a avut loc la Craiova (în perioada 5-6 februarie).

Vâlcov se află în închisoare

Artmark anunţa, în urmă cu o lună, că o parte dintre tablourile confiscate de la fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov, între care un desen unic de Pablo Picasso, dar şi două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei „carelor cu boi", vor fi scoase la licitaţie pe 17 februarie.

Valorificarea a avut loc în cadrul procedurii de executare silită iniţiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

Lucrările au fost achiziţionate, de-a lungul timpului, în licitaţii autohtone de artă şi internaţionale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby's şi Christie's Londra ori Artcurial Paris, preciza Artmark.

În prezent, Vâlcov se află în închisoare după condamnarea în Dosarul „Tablourilor".