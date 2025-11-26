Numărul românilor care au cerut tichete de energie, în creștere de la o lună la alta. Cum se obține ajutorul

Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie, anunță ministrul Muncii. Cifra este cu peste 80.000 mai mare față de luna septembrie.

„Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie”, scrie ministrul Muncii pe Facebook.

Florin Manole precizează că sprijinul acesta contează pentru familiile vulnerabile mai ales acum când ne apropiem de perioada rece, iar cheltuielile cresc.

„Îi încurajez pe toţi cei care îndeplinesc condiţiile să continue să se înscrie pentru a beneficia de aceste tichete de energie, online pe epids.mmunicii.ro, la oficiile poştale sau la primării”, mai arată Manole.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat la finalul lunii octombrie că aproximativ 600.000 de persoane au accesat platforma EPIDS pentru voucherele de energie, faţă de 2,1 milioane estimate iniţial.

"În momentul de faţă - ultimele date pe care le am sunt de acum câteva zile, cinci-şase zile -, sunt peste 600.000 de oameni care au accesat această platformă creată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi au şi beneficiat de acele vouchere începând cu finalul lunii septembrie. (...) În momentul de faţă, acest program merge mai departe cel puţin până la 31 martie 2026", a afirmat Ivan.

Explicația ministrului Energiei

Întrebat de ce numărul celor care au apelat la acest sistem de sprijin este sub estimări, ministrul Energiei a admis că a fost curios să afle acelaşi lucru şi că posibilele explicaţii ar fi că sunt multe persoane plecate în afara ţării, că unii dintre consumatori au considerat că nu este necesar sau că li s-a părut prea complicat sistemul de înscriere în platformă.

Bogdan Ivan spune că este analizată şi posibilitatea de a crea un mecanism prin care voucherele să fie scăzute direct din facturi.

"Lucrăm acum şi calculăm cum putem să ducem la capăt un mecanism, şi din punct de vedere al pieţei, şi din punct de vedere al sistemului informatic, în care să stabilim un alt plafon, mai ridicat, în care să intrăm direct în factură cu un anumit tarif, care să fie sub tariful actual practicat în piaţă - undeva la 1,1 lei, plus-minus, în funcţie de operatorul de furnizare şi de regiunea geografică", a spus ministrul Energiei.

H2Cum se obține ajutorul

Românii cu venituri mici care se încadrează pentru a obține vouchere pentru energie se pot înscrie pe platforma special concepută, epids.mmuncii.ro.

Cei care nu se descurcă să lucreze cu calculatorul și nici nu primesc sprijin de la rude sau prieteni, pot merge primărie sau poștă. Însă o mică parte dintre consumatorii cu venituri mici vor fi înscriși automat.

„O metodă automată, pentru cei care beneficiază de venit minim de incluziune, peste 240.000 de persoane, care vor fi ca baze de date importate direct în platformă, fără să fie nevoie de documente în plus. Și un lucru extrem de important despre întregul proces este că înrolarea pe platformă nu presupune anexarea la completare a niciunui document”, a explicat Florin Manole, ministrul Muncii.

Cu alte cuvinte, la înscrierea pe platformă, nu e nevoie de documente care să justifice veniturile, pentru că bazele de date sunt interconectate și se poate verifica doar pe baza CNP-ului.

În plus, cei care vor primi sprijinul de 50 de lei, vor avea nevoie doar de factură și cartea de identitate, atunci când merg la Poștă să achite factura. Aceasta va conține un cod de bare care va fi scanat la sediul Poștei, iar din suma de plată se scad 50 de lei. Plata se va putea face după ce Ministerul Muncii va emite tichetele, ca o confirmare a înscrierii.

Beneficiul se acordă per gospodărie, nu pe persoană fizică, a explicat ministrul, recent, într-un interviu acordat ȘtirileProTV.

Banii nu se acordă în numerar şi nu se virează în cont bancar. Sprijinul se oferă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

