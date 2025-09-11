Guvernul a aprobat. Primii bani pentru cardurile sociale în valoare totală de 250 de lei vor intra în luna septembrie

Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 lei.

Pentru anul 2025 numărul total de beneficiari estimat este 1.623.336 persoane, iar efortul bugetar pentru alimentarea acestor carduri este de 372 milioane lei, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, potrivit news.ro.

În plus, Guvernul a majorat bugetul destinat elevilor defavorizaţi din învăţământul preuniversitar de stat (preşcolar, primar, gimnazial), în contextul în care numărul beneficiarilor a crescut semnificativ, depăşind 674.000 de elevi în anul şcolar 2024–2025, iar aceştia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 lei/elev, sub formă de carduri sociale.

”Pentru cele peste 1.000.000 de carduri deja existente, din totalul de 1,4 milioane deja, alimentările pot fi făcute, sperăm, înainte de sfârșitul acestei luni, deci rămânem pe ideea că în luna septembrie vom face prima plată, iar apoi a doua plată este pentru luna decembrie în acest an.

Deci rămânem pe ceea ce ne asumasem inclusiv în comunicarea publică septembrie și decembrie, cele două tranșe, evident, pentru diferența față de cardurile, deci de la un milion la un milion patru sute, o parte din carduri sunt carduri care trebuie remise că au expirat și acest lucru se face automat de către emitenți, cealaltă sunt persoane care nu au beneficiat de program în trecut și care acuma au devenit eligibile.”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Potrivit ministrului Investiilor, beneficiază de acest sprijin pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, care beneficiază de indemnizaţie socială, copiii şi adulţii cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; familiile şi persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune (313 lei / lună / membru de familie respectiv, 456 lei pentru persoanele singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani).

Finanţarea provine din bugetul de stat şi fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială.

Prin acelaşi act normativ, Guvernul a majorat bugetul destinat elevilor defavorizaţi din învăţământul preuniversitar de stat (preşcolar, primar, gimnazial), în contextul în care numărul beneficiarilor a crescut semnificativ, depăşind 674.000 de elevi în anul şcolar 2024–2025.

Aceştia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 lei/elev, sub formă de tichete sociale, finanţate din fonduri externe nerambursabile. Măsura se implementează prin POIDS, Prioritatea 10 – Incluziune socială.

