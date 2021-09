Muzică, dans, voie bună și multă ceapă, la „Târgul Cepelor”. Totuși, recolta nu e la fel de bună ca în alți ani

Pro TV

Muzică, dans, voie bună și... multă ceapă, din toate soiurile, la „Târgul Cepelor” din Maramureș.

Chiar dacă mai puțină decât la alte ediții și mai scumpă, "vedeta" a fost la mare căutare.

Printre sortimentele cele mai cumpărate s-au aflat ceapă roșie, cea galbenă, dar și cea împletită.

Cei care au negociat în ultima zi a târgului, au reușit să scoată un preț mai bun, chiar și jumătate din prețul inițial.

Producătorii de ceapă din județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj s-au adunat la a 50-a ediție a Târgului Cepelor din județul Maramureș. Deși, evident, ceapa a fost vedeta evenimentului, negustorii au adus la tarabe și restul legumelor de toamnă.

„Am luat ceapă roșie, am luat ceapă albă… asta e ceapă de apă, mai lunguiață și cealaltă, de acolo, e din Ardeal. Prețurile sunt după cum creștem și noi, și copiii, iei mai mult, dai mai mult”, a spus un cumpărător.

Dacă anul trecut fermierii au avut producții record de ceapă, anul acesta recolta nu s-a ridicat la același nivel.

Fermier: „A fost un an foarte slab. Prețurile sunt puțin mai ridicate, cam 30-40% deocamdată”.

Fermier: „Este mai scumpă pentru că e foarte mult de lucru cu ele. Cea mai grea muncă la ceapa respectivă, ceapa de apă este de la semănat până la cultivat”.

Arpagicul a avut, totuși, un preț mai accesibil.

„E convenabil, 4 lei e ceapa arpagic ce o punem acum și la primăvară mâncăm", a spus o femeie.

„Usturoi am vândut, ceapă am vândut... cum am putut, ce să fac să o duc înapoi acasă? A fost tare măruntă că nu a plouat la noi 2 luni de zile”, a declarat o femeie care a vântul la târg produse.

Târgul cepelor are o tradiție bogată. Oamenii locului povestesc cu melancolie despre negocierile care aveau loc în trecut.

Vasile Boitor, primar Asuaju de Sus: „De când a fost Târgul Cepelor, de peste 100 de ani când veneau agricultorii, legumicultorii din satele județelor Sălaj, noi, codrenii, le vindeam produse din lemn. Atunci era troc, nu erau bani și se făcea un schimb de mărfuri. Sigur că pe măsură ce a mers s-au schimbat, s-au luat bani”.

Atmosfera de la târg a fost întreținută de cânțăreți și ansambluri folclorice din Maramureș, Satu Mare și Sălaj.