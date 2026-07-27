Ai de ales între a primi pe loc 50.000 de lire sterline sau a da cu banul pentru o șansă de 50/50 de a câștiga un milion de lire sterline, scrie BBC. Ce ai alege?

Pentru a ușura lectura, am modificat toate sumele prezentate în articol din lire sterline în euro, întrucât esența discuției rămâne aceeași, indiferent de monedă.

Marea majoritate a oamenilor aleg suma de 50.000 de euro, potrivit unui sondaj realizat de YouGov pe un eșantion de mii de persoane. În rândul femeilor, 82% au optat pentru suma garantată.

Sondajul a stârnit dezbateri cu privire la motivul pentru care britanicii par să fie mai reticenți față de risc decât americanii.

Așadar, de ce rezultatele sunt atât de clare și care sunt factorii financiari și psihologici implicați?

Din păcate, șansele de a avea vreodată o astfel de alegere sunt minime, însă există totuși câteva lecții interesante privind modul în care ne gestionăm banii.

Tu ești de acord cu majoritatea?

Aproape trei sferturi (73%) dintre cei 4.600 de adulți intervievați au declarat că ar alege să primească acum cei 50.000 de euro.

Puțin peste o cincime (21%) au optat pentru șansa de a câștiga un milion de euro, în timp ce 6% dintre respondenți au rămas indeciși și nu au putut lua o hotărâre.

Diferența dintre sexe în ceea ce privește rezultatele este izbitoare. Aproximativ 82% dintre femei au ales suma de 50.000 de euro, comparativ cu 63% dintre bărbați.

Acest lucru concordă cu alte studii care indică faptul că bărbații sunt de două ori mai predispuși decât femeile să investească în acțiuni, în timp ce femeile optează mai des pentru conturi de economii de tip ISA (conturi de economii scutite de impozit) decât bărbații.

Depinde alegerea de veniturile tale?

Mulți oameni ar putea opta pentru suma garantată de 50.000 de euro, considerând că este, în sine, o sumă care le poate schimba viața. La urma urmei, este cu 10.000 de euro mai mult decât venitul mediu anual al angajaților cu normă întreagă din Marea Britanie, conform statisticilor oficiale.

Totuși, tinerii câștigă, în general, mai puțin; cu toate acestea, potrivit sondajului, persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani sunt mai dispuse să riște pentru acel milion de euro decât orice altă grupă de vârstă.

Aproximativ 28% aleg varianta „cap sau pajură”, comparativ cu doar 11% dintre cei cu vârste peste 65 de ani – adică generația bunicilor lor.

Fiecare persoană are propriul prag critic de decizie. Dacă repetăm ​​sondajul, dar garantăm 5 euro sau oferim o șansă de 50/50 de a câștiga 100 de euro, majoritatea oamenilor vor alege probabil pariul pentru 100 de euro. La urma urmei, mulți oameni pariază cel puțin 2 euro pe săptămână în speranța unui câștig la Loterie.

Pe măsură ce sumele cresc, devine evidentă și disponibilitatea ta de a-ți asuma riscuri. De ce să nu investești pur și simplu cei 50.000 de euro? O opțiune este să accepți suma garantată de 50.000 de euro și să speri că aceasta va crește în timp. Economisirea banilor ar beneficia de „magia” dobânzii compuse.

Alternativ, ai putea să-ți asumi un risc mai mare – dar cu potențialul unei recompense mai însemnate – investind banii.

În ceea ce privește investițiile, ceea ce s-a întâmplat în trecut nu se va întâmpla neapărat și în viitor.

Totuși, ar fi trebuit să investești cei 50.000 de euro într-un fond global tipic cu puțin sub 38 de ani în urmă pentru ca astăzi aceștia să valoreze un milion de euro, potrivit lui Sarah Coles, de la firma de investiții AJ Bell.

Totul ține de psihic?

Suntem programați biologic, spune Coles, să alegem suma garantată de 50.000 de euro. Asta deoarece resimțim pierderile mult mai acut decât câștigurile, explică ea.

„Entuziasmul de a câștiga potențial un milion de euro este resimțit mai puțin intens decât teama de a renunța la o sumă garantată de 50.000 de euro și de a rămâne cu mâinile goale”, afirmă ea. Cu alte cuvinte, faptul că ai 50.000 de euro și știi că ai fi putut câștiga un milion îți va da de gândit.

Dar situația nu este la fel de grea precum aceea în care încerci să câștigi un milion și realizezi că ai renunțat la o sumă suficientă pentru un avans mediu la achiziția unei locuințe în centrul Bucureștiului.