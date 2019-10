Manifestații la Parlament, în timpul moțiunii: "Votaţi, votaţi şi ţara o scăpaţi!"

Aproximativ 50 de persoane protestează, joi, în faţa Parlamentului, în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură.

Potrivit Agerpres, manifestanţii au steaguri ale României şi ale Uniunii Europene, precum şi două bannere cu mesajele: "Insist pentru statul de drept" şi "Depolitizaţi instituţiile statului".

Ei scandează lozinci precum "Opoziţia cu noi şi Guvernul la gunoi!", "Votaţi, votaţi, nu trădaţi!", "Naţiunea susţine moţiunea", "Votaţi, votaţi şi ţara o scăpaţi!".

În jurul orei 10,00, atunci când a început dezbaterea moţiunii, o parte dintre ei, s-au aliniat, formând mesajul "Anticipate!", cu literele inscripţionate pe tricourile pe care le purtau. Pe spatele bluzelor, putea fi citit mesajul "Plecaţi!".

"Suntem mai mulţi membri din mişcarea Rezist. Am încercat să intrăm în Parlament, am făcut cerere, dar nu ni s-a aprobat. Am postat mesajele aici. Am venit pentru a susţine moţiunea de cenzură şi căderea Guvernului Dăncilă. Credem că acesta poate să fie un moment de resetare şi de începere a construcţiei unei Românii normale", a declarat unul dintre participanţi.

"Vrem ca Guvernul acesta să plece acasă, pentru că efectiv şi-au bătut joc de ţară şi s-au împrumutat de zeci de milioane de euro. Susţinem Opoziţia. Să nu dea înapoi şi să voteze moţiunea", a spus o altă persoană.

"Societatea civilă vrea să transmită acelaşi mesaj pe care îl transmite de aproape o mie de zile şi anume: Guvernul nu reprezintă interesele ţării. Dorim demiterea lui şi tragerea la răspundere pentru toate faptele de corupţie, de hoţie şi tot ceea ce a adus prejudiciu cetăţeanului român şi ţării noastre", a adăugat una dintre participante.