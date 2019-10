Limbaj vulgar în Parlament. Ce a spus un deputat despre politică: ”E cea mai mare ..”

Deputatul neafiliat Ştefan Băişanu a afirmat, joi, în plenul reunit al Parlamentului, că moţiunea de cenzură nu este nimic altceva decât goana după putere şi după scaune.

El a spus că s-a simţit trădat atunci când Călin Popescu-Tăriceanu a renunţat la candidatura la Preşedinţie din partea ALDE.

"Am venit la acest microfon (...) să trag o concluzie după ce am văzut, ce am auzit. Simplu. Ce facem noi aici? Politică. Ştiţi ce spune poporul român despre politică? Simplu. E cea mai mare curvă. Şi am să vă spun că nu am văzut nimic altceva decât că unii care nu sunt la putere vor să îi dea pe alţii jos să se aşeze ei pe scaune, cică de dragul României. Care dragul României? România aia terfelită în care aţi tăiat pensii şi salarii? România aia terfelită cu Udrea, cu Băsescu? Care Românie? Acum, dacă tot am conchis, pentru că nu este vorba despre nimic decât despre goana după putere şi după scaune, am să-i spun domnului Călin Popescu-Tăriceanu că l-am respectat enorm de mult, că l-am urmat fără să cârmesc, nu ca un trepanat, însă ca un om care poate gândi pe picioarele lui şi cu mintea lui. Nu noi am trădat, pe mine nu m-a amăgit nimeni de la PSD, nu sunt membru PSD. Eu am fost trădat atunci când dumneavoastră nu aţi vrut candidat la Preşedinţia României şi ne-aţi lăsat pe toţi cu ochii în soare. Atunci am stabilit că nu se poate întâmpla aşa ceva", a susţinut Băişanu.

Parlamentul dezbate şi votează joi moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.