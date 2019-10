Cum a râs Ponta de Dăncilă în Parlament: A alergat-o Mike Pence prin tot Washington-ul

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, joi, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că Guvernul oricum nu mai poate funcţiona începând de mâine pentru că se împlinesc 45 de zile de când s-a schimbat structura politică a Guvernului.

”Boală lungă, moarte sigură”, a spus Ponta, afirmând că moţiunea trebuie votată pentru a scăpa de Guvern.

”Este o moţiune, într-adevăr, foarte ciudată. Teoretic, o moţiune dă jos un Guvern. Dar noi nu avem guvern. Nu avem ministru la Interne, la Educaţie. Vorbim despre un guvern care nu mai eistă. Eu zic să-l dăm jos chiar astăzi. Vorbă lungă, moarte sigură”, a spus Victor Ponta.

Acesta a explicat că vineri expiră cele 45 de zile de când s-a modificat structura politică a Guvernului.

”Vreau să vă spun că este o moţiune ciudată. Nu am auzit niciodată ca un premier să sune o sută de parlamentari să le spună că vor fi miniştri. Nouă ne dă trei. Dacă nu trece moţiunea, doamna Dăncilă trebuie să facă o minune biblică. Trebuie să facă o sută de miniştri. Iar Apostulul Mihai vă va jura că doamna Dăncilă este o rudă din Videle a Mântuitorului şi poate să facă 100 de miniştri, cu siguranţă, nu e ceva imposibil”, a mai spus Ponta, potrivit News.ro.

”Am aflat că mâine se dau 7 miliarde, Eugen e generos de felul lui, ziceţi cât vreţi şi dă. Singurul om generos însă în care am încredere este domnul Arsene. Ăsta când zice că ia, ia. Aşa a zis Parchetul, nu eu. Vă daţi seama dacă i-a plătit vacanţele domnului Dragnea şi vedeţi ce bine i-a fost. Acum plăteşte voturile doamnei Dăncilă, sper să nu îi fie la fel de bine. Şi pentru că vorbim de recunoştinţă am aflat că sunt un om foarte rău de la doamna Dăncilă. Vreau să o confirm, chiar sunt un om rău că am pus-o pe listă în 2014 ca europarlamentar, dar cred că un alt om rău, domnul Dragnea, a pus-o chiar prim-ministru şi a fost mai rău decât mine. Să nu aveţi nevoie de recunoştinţa doamnei Dăncilă, că păţiţi ca Dragnea. Deci, vă rog frumos să nu vă fie datoare, pentru că îşi plăteşte datoriile”, a afirmat liderul Pro România.

Acesta a ironizat-o pe Viorica Dăncilă.

”Doamna Dăncilă ne-a promis că e neconflictuală. M-am uitat că azi chiar s-a certat cu toată lumea. Dar nu a vrut să se certe cu doamna Ursula şi nici nu militarii. Şi nici cu Mike Pence, a alergat-o prin tot Washington-ul şi nu a vrut să-l primească. Vrem să schimbăm acest Guvern cu un guvern foarte bun, cum a fost Năstase sau Ponta”, a mai spus Ponta.

Acesta a afirmat că ”avem toţi datoria să îngropăm un mort care stă la Palatul Victoria şi ne afectează pe toţi”.

”Dacă nu îl îngropăm azi, îl vor îngropa alegerile”, a afirmat liderul Pro România.

Acesta a explicat că toţi parlamentarii formaţiunii vor vota moţiunea.