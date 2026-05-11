A profitat, se pare, de încrederea oamenilor pe care îi impresiona cu povești fictive despre boala unor rude apropiate sau despre probleme cu legea și le cerea bani.

Corespondent PROTV: „591.000 de lei. Aceasta este suma încasată de individ de la prieteni și cunoscuți. Oamenii, bine intenționați, nu s-au uitat la bani când bărbatul i-a rugat să îl scoată din impas. Totul a început în 2023, când a invocat o boală cruntă în cazul mamei sale și faptul că urgent trebuie efectuată o operație. Apoi a inventat existența unor cheltuieli judiciare ori rezolvarea unor probleme juridice. Și de această dată, fără a pune prea multe întrebări, cei din anturajul lui au scos bani din buzunar ca să îl ajute. Abia când și-au dat seama că au fost păcăliți au mers la poliție. Tânărul s-a ales astfel cu dosar penal pentru înșelăciune și după ce și-a petrecut noaptea în arest, procurorul de caz a decis cercetarea sa sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.”