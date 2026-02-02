Produsul a obţinut două distincţii de aur, fiind clasat pe primul loc la categoriile Best Jams and Marmalades Types in the World şi Best Fruit Product Types in the World. De altfel, magiunul de prune a fost premiat cu locul unu în lume în ultimii patru ani consecutiv de către Taste Atlas.

"Această recunoaştere internaţională validează nu doar calitatea produselor noastre, ci şi valoarea patrimoniului gastronomic românesc. Demonstrează că tradiţia, autenticitatea şi respectul pentru ingrediente pot concura şi câştiga la cel mai înalt nivel internaţional. Prin această performanţă, produsele Topoloveni devin ambasadori ai brandului de ţară, oferind românilor un motiv real de mândrie şi confirmând că valorile locale pot genera excelenţă recunoscută la nivel global", a declarat Diana Stanciulov, director comercial al Sonimpex Topoloveni, citată într-un comunicat.

Magiunul este realizat după o reţetă tradiţională, fără zahăr adăugat, fără aditivi şi fără conservanţi, exclusiv din prune proaspete, prin fierbere lentă. Este primul produs alimentar din România certificat de Uniunea Europeană cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP), în 2011. De asemenea, studiul clinic de la Institutul Naţional NC Paulescu de Diabet şi Nutriţie a demonstrat că poate fi consumat de persoanele cu diabet, cu acordul medicului, se precizează în comunicat.

Clasamentele TasteAtlas sunt considerate un reper relevant în gastronomia internațională

Pe lângă magiunul de prune, Sonimpex Topoloveni a dezvoltat o gamă amplă de produse din fructe şi legume - dulceţuri, gemuri, zacuscă şi alte preparate - realizate după reţete proprii. Toate produsele sunt 100% naturale, fără zahăr adăugat, fără E-uri, conservanţi sau aditivi, iar numele "Topoloveni" este marcă înregistrată la OSIM.

TasteAtlas este o platformă internaţională dedicată promovării gastronomiei tradiţionale şi a preparatelor autentice din întreaga lume.

Clasamentele TasteAtlas sunt realizate pe baza evaluărilor utilizatorilor, a opiniilor experţilor culinari şi a cercetării documentate, fiind considerate un reper relevant pentru recunoaşterea valorii gastronomice la nivel global.

