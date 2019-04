Frigul de la începutul săptămânii trecute a făcut prăpăd în livezile românești

Frigul de la începutul săptămânii trecute a făcut prăpăd în livezile din vestul țării. Florile caisilor au înghețat, așa că pomicultorii se plâng că au pagube imense și că producția lor va fi afectată în proporție de 95 la sută!

Este al doilea an consecutiv când livezile de caiși din Banat au de suferit. Caisul este printre primii pomi fructiferi care înfloresc, iar temperaturile sub zero grade înregistrate acum o săptămâna au distrus aproape în totalitate florile în livezile din vestul țării.

Este al doilea an consecutiv când livezile din vestul țării sunt afectate de înghețul de la sfârșitul lunii martie.

Ciprian Don - fermier: "Cultura caisului din anul acesta a fost compromisă în proporție de 90-95 la sută. Caisul este o specie care, în zona noastră, datorită încălzirii timpurii a intrat în vegetație și a ajuns înflorit și distrus la noi în livadă în zona de vest".

Suzana Sarusi - inginer horticol: ”Sunt șocurile termice care afectează foarte mult și cultura caisului, asta înseamnă că în timpul zilei au fost 15 grade, seara a scăzut până la minus 3-4 grade și șocurile astea termice afectează cultura caisului".

Citește și Vacile care sunt pe cale de dispariție în România. Se mai găsesc 200 de exemplare

De suferit vom avea noi, consumatorii, pentru că vor găși în galantare preponderent fructe din import. Pentru a mai reduce din pierderi, unii pomicultori fac fum în livadă atunci când temperatura scade sub zero grade.

Ciprian Don - fermier: "Aici ne aflăm într-o livadă unde în ultimele două nopți s-a făcut foc și fum și avem o pierdere de 75 la sută. Am reușit prin acest mod să mai reducem din pierdere, fumul formează o pelicula între copaci și să încălzească atmosfera, poate cu un grad în plus, care face diferența de a mai avea ceva sau a nu mai avea nimic.”

Specialiștii susțin că există o metodă simplă pentru a mai evita din pierderi, dar efectele se văd abia anul viitor.

Olimpia Iordănescu - profesor pomicultură: "Ce pot face tehnologic, să practice operațiunile și tăierile în verde. Sunt tăieri care se execută înainte sau după recoltarea fructelor și care dau naștere la valul doi de creștere. Caisul, propriu-zis, va înflori mai târziu anul următor.”

Și livezile de piersici au avut de suferit, dar pagubele sunt mai mici, în proporție de 50 la sută.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!