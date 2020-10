Firmele de recrutare, asaltate de șomeri. Românii fac compromisuri mari pentru un loc de muncă

Speriați de criza sanitară, mulți români care își caută de lucru și-au redus din pretenții. Potrivit unui studiu, aproape jumătate dintre cei care și-au depus CV-ul pe o platformă de recrutare au acceptat slujbe sub nivelul lor de pregătire.

Titularii au făcut concesii pe care până acum nici nu le-ar fi luat în calcul.

Marius are 23 de ani şi este din Braşov. Are studii în medicină de laborator, dar nu şi-a găsit de lucru în domeniu, aşa că a acceptat să într-o fabrică de lactate. Câştigă jumătate din cât ar fi primit într-o clinică.

Mariu Turcuț, candidat: "Era o perioadă moartă din punct de vedere al angajărilor şi eu aveam nevoie de un venit în acea perioadă pentru a mă muta într-o chirie, pentru a nu mai sta cu părinţii mei."

34% dintre românii care şi-au căutat de lucru în ultimele luni au făcut acelaşi compromis, arată ultimul sondaj eJobs. Iar cei mai mulţi, 43%, au acceptat chiar şi un salariu mai mic. Anul trecut, situaţia era cu totul alta.

Bogdan Badea, CEO eJobs: "Dacă acum vorbim de aproape jumătate dintre candidaţi care acceptă aceste compromisuri, respectiv o poziţie sau un salariu sub pregătirea pe care le au în acest moment, anul trecut cred că vorbeam de sub 5%. Şi ar fi acceptat o poziţie sub ceea ce au acum doar dacă jobul era în străinătate."

Forţaţi până nu demult să vină cu oferte atractive ca să atragă specialişti, angajatorii au acum în faţă o altă situaţie.

Firmele de recrutare sunt asaltate de cereri venite din partea şomerilor, mulţi cu studii superioare.

Ionela Zimbru, manager recrutare: "Noi chiar am avut situaţii de ingineri care au plecat pe partea de depozite. Se duc în general către companiile care au un potenţial de creştere în viitor şi unde nu exista riscul ca venind al doilea val să fie din nou disponibilizaţi. Pentru că de obicei cei noi sunt primii disponibilizaţi."

Oamenii sunt dispuşi să facă eforturi pe care până acum nu le-au luat în calcul.

15% dintre candidaţi au acceptat să lucreze part-time, numai să aibă un venit. Unii au recurs chiar şi la cursuri de recalificare şi s-au orientat către domenii mai sigure, în timp ce 8% şi-au deschis propria afacere.

Din pricina crizei sanitare, şomerii de peste 45 de ani sunt primii dispuşi să cedeze în negocieri. Şi tinerii cu vârsta sub 24 de ani renunţa la pretenţii.

Horia Moașa, sociolog: "E perioada în care ai luat o casă nouă, ai rate, ai credite, ţi-ai întemeiat o familie, ai un copil mic şi nu îţi permiţi să rişti viitorul familiei tale pentru a ţine la principii."

Doar un sfert dintre românii care şi-au căutat de lucru au rămas pe poziţii şi nu au fost dispuşi să facă niciun compromis.