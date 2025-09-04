Firmele care angajează victimele ale violenței domestice vor primi bani de la stat. Condițiile pe care trebuie să le respecte

04-09-2025 | 19:56
Din septembrie, statul va acorda subvenții pentru angajarea victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane. Decizia a fost luată în ședința de Guvern.

Laura Culiță

Victimele vor avea acces gratuit la programe de formare profesională și, totodată, vor fi sprijinite să-și găsească un loc de muncă. După ce găsesc acest loc de muncă, angajatorii lor vor beneficia de o subvenție de la stat în valoare de 2.250 lei pe lună. Există și condiția ca persoana angajată să fie înscrisă oficial ca șomer.

Odată ce toată documentația este verificată, angajatorul va avea obligația să nu dezvăluie, să nu spună niciodată calitatea de persoană care a fost victimă a violenței domestice sau a traficului de persoane.

În ceea ce privește această subvenție, ea este acordată pe o perioadă de un an, iar angajatorul va avea, la rândul lui, obligația să mențină angajată acea persoană vreme de un an și jumătate.

Din păcate, statisticile din România privind violența domestică sunt mai mult decât îngrijorătoare. Numai în prima jumătate a acestui an au fost raportate 22.000 de infracțiuni asociate violenței domestice și cele mai multe dintre ele sunt loviri.

În caz de urgență, apelați numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice! Numărul de Telverde este 0800.500.333.

