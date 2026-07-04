Jess, în vârstă de 38 de ani, din Selby, comitatul North Yorkshire, a predat timp de șase ani în învățământul primar. Ea spune că volumul mare de muncă și responsabilitățile administrative au făcut ca meseria să devină tot mai dificilă, iar oboseala acumulată îi afecta și viața de familie, relatează The Sun.

Ideea noii afaceri a apărut după ce a slăbit aproximativ 50 de kilograme și a decis să își vândă hainele pe care nu le mai purta, folosind platforma Vinted. În prima lună a obținut aproximativ 600 de lire sterline.

Ulterior, a început să cumpere articole vestimentare din magazine caritabile și să le revândă pe platforme precum Vinted, eBay, Depop și Whatnot. În prezent, afacerea sa este axată în special pe haine vintage și articole inspirate din moda anilor 2000 (Y2K), în special blugi cu talie joasă, pantaloni scurți și piese ale unor branduri precum Nike și Adidas.

Câți bani a câștigat în doi ani

Potrivit acesteia, în aproape doi ani afacerea a generat venituri totale de aproximativ 118.000 de lire sterline. În decembrie 2025, a încasat 15.000 de lire, iar în mod obișnuit câștigă între 5.000 și 6.000 de lire pe lună, susținând că veniturile sunt cel puțin duble față de salariul pe care îl avea ca profesoară.

Jess a renunțat definitiv la învățământ în mai 2025, iar din vara aceluiași an se ocupă exclusiv de afacerea sa. În fiecare lună investește între 500 și 700 de lire în achiziția de haine de la distribuitori angro și revinde între 200 și 400 de articole vestimentare.

Femeia spune că unul dintre cele mai mari avantaje ale noii activități este flexibilitatea programului. Astfel, își poate organiza timpul în funcție de nevoile familiei și poate participa la evenimentele copiilor fără constrângerile pe care le presupunea fostul loc de muncă.

O mare parte din câștiguri este reinvestită în dezvoltarea afacerii. Totuși, Jess afirmă că preferă să fie prudentă în privința cheltuielilor și să economisească o parte din venituri.

Pe lângă activitatea de revânzare, ea publică pe TikTok sfaturi pentru cei interesați de acest domeniu și face parte dintr-o comunitate online de revânzători, unde membrii își împărtășesc experiențele și se ajută reciproc.