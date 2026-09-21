Aproape 130 de şefi de stat, inclusiv Nicuşor Dan, se reunesc într-un context în care ordinea internaţională de după cel de-al Doilea Război Mondial este pusă la încercare, iar însăşi ONU se străduieşte să-şi păstreze relevanţa şi să facă faţă atacurilor lui Trump, care a redus drastic contribuţiile Statelor Unite şi s-a retras din zeci de organisme ale ONU, notează News.ro.

Liderul chinez Xi Jinping, care s-a adresat ultima oară acestei reuniuni diplomatice prin videoconferinţă în 2021, renunţă la deplasarea la New York în favoarea unor discuţii faţă în faţă cu Trump, joi, la Washington, alimentând dezbaterea privind relevanţa ONU în abordarea crizelor globale.

Crizei morale şi financiare i se adaugă întrebările privind viitorul lider al organizaţiei în vârstă de 80 de ani: secretarul general Antonio Guterres îşi încheie mandatul la sfârşitul anului 2026, fără ca un candidat clar să se detaşeze în cursa pentru înlocuirea sa.

Consiliul de Securitate al ONU, format din 15 membri, ar putea organiza reuniuni la nivel înalt pe tema Ucrainei, a inteligenţei artificiale şi a Orientului Mijlociu, inclusiv discuţii cu liderii arabi, au declarat diplomaţii.

La mai mult de un an de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, „nu am mai spune că ONU se află în cădere liberă, dar am spune că este blocată într-o criză fără sfârşit”, a declarat Richard Gowan, de la International Crisis Group.

„Poate că ONU nu se află în secţia de urgenţe, aşa cum era anul trecut, dar pare să fie blocată într-un centru de traumatologie pentru viitorul previzibil”, a spus Gowan.

SUA au evitat să-şi piardă dreptul de vot în cadrul Adunării Generale prin plata, în această săptămână, a 725 de milioane de dolari sub formă de contribuţii la bugetul obişnuit, dar încă datorează organizaţiei peste un miliard de dolari şi continuă să solicite reduceri şi reforme.

Inteligența artificială, printre problemele de pe agendă

Adunarea are loc la scurt timp după ce mai mulţi lideri din industria inteligenţei artificiale au solicitat o încetinire coordonată a dezvoltării acestei tehnologii, avertizând că aceasta s-ar putea perfecţiona în curând de una singură şi ar putea scăpa de sub controlul uman.

Guterres a afirmat că IA va fi un subiect major, adăugând că ţările care îi extind limitele ar trebui să stabilească „măsuri de protecţie comune pentru a evita această cursă spre jos care ar putea duce într-o zi la un dezastru gigantic la nivel global”.

Secretarul general propune de mult timp o guvernanţă globală a AI. În 2023, ONU a creat un organism consultativ privind această tehnologie, ai cărui membri includ directori din domeniul tehnologiei, oficiali guvernamentali şi academicieni.

Avertismentul l-a pus pe Guterres în contradicţie cu Trump, care a respins riscurile IA ca fiind o „farsă”, afirmând că există o „conspiraţie bolnavă” împotriva acesteia şi că China ar beneficia de îndoielile aruncate asupra dezvoltării sale.

SUA și Israel continuă războiul împotriva Iranului

Orientul Mijlociu va fi din nou în centrul discuţiilor, pe măsură ce războiul SUA-Israel împotriva Iranului continuă să alimenteze inflaţia globală şi să destabilizeze regiunea. Câştigurile recente ale militanţilor houthi ameninţă transportul maritim în strâmtoarea vitală Bab el-Mandeb şi ar putea determina o nouă creştere a preţurilor la energie.

„Este foarte dificil să se găsească o soluţie militară pentru această problemă, iar experienţa conflictului din Yemen a demonstrat cât de complicat este să se realizeze intervenţii de succes”, a declarat Guterres, adăugând că trimisul special al ONU pentru Yemen depune un „efort uriaş” pentru a face progrese în cadrul negocierilor.

Cu toate acestea, negocierile de pace rămân în impas, în timp ce Iranul şi SUA continuă să-şi lanseze atacuri reciproce, iar Trump ameninţă cu o escaladare majoră a războiului.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian urmează să se adreseze Adunării Generale miercuri.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu – căutat de Curtea Penală Internaţională pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii în Gaza, acuzaţii pe care Israelul le neagă – va lua cuvântul joi.

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas nu va fi prezent la reuniune în persoană pentru al doilea an consecutiv. SUA, un aliat apropiat al Israelului, i-au refuzat din nou viza. Joi, Adunarea Generală a votat să-i permită lui Abbas să participe prin videoconferinţă.

Diplomaţii au afirmat că este probabil să aibă loc o întâlnire la nivel înalt privind conflictul din Sudan în marja reuniunii, deşi este puţin probabil să se înregistreze un progres diplomatic.

Războiul din Ucraina și siguranța alimentară

Pe ordinea de zi se află şi războiul purtat de Rusia în Ucraina de mai bine de patru ani.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov se vor adresa Adunării Generale. Zelenski va încerca probabil să consolideze poziţia Ucrainei în perspectiva unei ierni care se preconizează a fi din nou grea, au declarat diplomaţii.

Consiliul de Securitate nu a reuşit să ia măsuri pentru a pune capăt conflictului, deoarece Rusia, în calitate de membru permanent, deţine dreptul de veto.

Trump a părut uneori frustrat de faptul că nu a reuşit să medieze încetarea războiului, un obiectiv pe care l-a declarat prioritar la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie anul trecut. Preşedintele SUA a discutat luna aceasta cu omologul său rus, Vladimir Putin, dar nu este clar dacă intenţionează să se întâlnească cu Zelenski la New York.

Guterres a subliniat impactul pe care războiul îl are asupra civililor, dar şi asupra securităţii alimentare şi a preţurilor la energie.

„Blocada efectivă existentă în Marea Neagră creează probleme enorme care se adaugă celor generate de criza din Orientul Mijlociu, şi cred că ar fi foarte important să se găsească o modalitate de a permite ca exporturile ucrainene şi ruse de alimente, îngrăşăminte şi energie să se desfăşoare în condiţii de siguranţă prin Marea Neagră”, a spus el.