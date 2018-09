După câți ani de căsnicie divorțează românii. În Vaslui se rezistă cel mai mult

Celebra frază "până când moartea ne va despărţi" a ajuns să dureze în medie 15 ani.

Cele mai recente date ne arată că în România un cuplu divorţează la fiecare patru minute după aproximativ 15 ani de căsnicie. Iar numărul despărţirilor este în creştere în marile oraşe.

În capitală, de exemplu, anul trecut şi-au spus adio în fata notarului sau în faţa judecătorului, peste 30.000 de perechi.

În acte, dragostea durează 15 ani, după cum arată datele Institutului de Statistică despre divorţuri. Anual în România divorţează 30.000 de cupluri.

10% dintre acestea s-au despărțit oficial în 2017 în Bucureşti. Tot în București cei care ajung să divorţeze petrec cel mai puţin timp împreună, 13 ani, cu doi ani mai puţin decât media naţională a căsniciilor eşuate.

Lilica Poppa, avocat: "Cea mai întâlnită cauză a divorţului este modernitatea, dacă o pot numi aşa. Nu se mai poartă să fii căsătorit. În al doilea rând, lipsa timpului care duce la o stare de intoleranţă şi atunci cuplul nu se mai înţelege şi se desparte."

La polul opus sunt soţii din Vaslui, care petrec în medie 16 ani împreună, până decid să se despartă.

Dacian Dimitriu, şeful Serviciului de Evidență a Populaţiei Vaslui: "În ultimii 3-4 ani, media înregistrată la nivelul municipiului Vaslui e în jur de 13-14 divorţuri, care s-au produs prin acordul părţilor."

Nu a fost cazul familiei Prisecaru. Nicolae şi Anicuța au rămas împreună, deşi recunosc au avut şi probleme.

Nicolae şi Anicuța Prisecaru: "Au mai fost şi obstacole. Nu am dus-o numai pe roz, mai sunt probleme, nu am avut serviciu, am decăzut oleacă, dar am luptat şi am mers împreună"

Elena Zăpodeanu, avocat: "Vasluienii cred că sunt mai rezistenţi ca celelalte regiuni din ţară pentru că mai au acele principii morale şi rezistă de dragul copiilor, pentru că sunt multe situaţii cu 2-3-6 copii."

Beatrice Enachescu, terapeut şi trainer de cuplu: "În mediul rural oamenii au altă educaţie, ţin cont de ce spun alte persoane, ce va spune vecinul despre mine."

Sociologii spun că familiile din oraşe divorţează mai uşor decât cele de la sate, iar statistica le da dreptate. În plus, modificarea legii le permite să se despartă mult mai uşor la starea civilă, dacă nu au copii sub 18 ani, sau la notar într-o lună.

Ioana Vidican, notar public: "Soţii au posibilitatea să divorţeze la notar, chiar dacă au copii dar trebuie să stabilească de acord cu cine vor locui minorii, când vor fi vizitaţi de celălalt părinte."

Statistica mai arată că sunt de două ori mai multe femei de până în 30 de ani care divorţează faţă de bărbaţii de aceeaşi vârstă.

