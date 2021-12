Dr Mihai Craiu închide Spitalul Virtual pentru Copii, după mai multe atacuri: "Am altele mai bune de făcut, la spitalul real"

Agerpres

Dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, pune capăt proiectului Spitalul Virtual pentru Copii.

De patru ani, medicul a oferit sprijin oamenilor care au avut nevoie prin intermediul paginii de Facebook cu același nume, dar acum a renunțat.

Medicul a transmis, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii, că s-a săturat de atacuri.

"Cred că explicațiile nesolicitate nu aduc nici un fel de beneficii, în România. Probabil că trebuia să fac acest efort cu mii de răspunsuri și comentarii, aici în SVC, în toți acești aproape 4 ani. Un efort voluntar (adică neretribuit în nici o formă, nici direct, nici indirect) destinat unei utopii...Nu spun că nu a folosit nimănui... Probabil că unora le-a fost de folos. Sunt câțiva părinți (știu ei care) ce au copiii în viață datorită SVC. Dar sunt și foarte mulți pe care îi irită cele scrise aici și nu au altă soluție mai buna decât 'producțiile' suburbane", a scris medicul.

El le-a mulțumit celor care au apreciat efortul făcut.

"Să înțeleg că este inutilă orice construcție în acest spațiu virtual al Social Media. In afară de ură și frustrare nu există nici o altă consecință care să se repete iar și iar...Am altele mai bune de făcut, la spitalul real... Cu pacienții internați, cu studenții, cu rezidenții", a mai scris medicul.

Despre acest lucru a vorbit și psihiatrul Gabriel Diaconu.

"Un lucru deosebit de grav s-a petrecut în mediul online.

După atacuri repetate și o injustă hărțuire, probabil cel mai luminos dintre noi, cei care ne-am asumat educarea oamenilor în pandemia de COVID, doctorul Craiu Mihai, a anunțat că întrerupe proiectul lui de suflet, Spitalul Virtual pentru Copii", a scris Gabriel Diaconu pe Facebook.

El a scris că “Spitalul Virtual de Copii este un proiect care a primit acolade atât național, cât și internațional, o idee unică în peisajul medical românesc”.

"Harul și dăruirea lui Craiu au făcut ca, într-o perioadă în care nimeni nu se mai ocupă de răspândirea informațiilor de bună calitate de la profesionist către părinți, o seamă de subiecte cruciale pentru sănătatea copilului să fie repuse în claritate. Fără vreun sprijin, fără altceva decât propria-i dăruire, Mihai a ajuns - la propriu – în casele a milioane de români. Și e foarte posibil că, prin asta, a salvat sute de vieți, îndeosebi ale celora cu acces greu la servicii medicale de calitate. Nu avem voie să întoarcem privirea de la asta. Toți știm, și am aflat, cum e să fii atacat. Cum e, după un text publicat sau o opinie public afirmată, să primești mesaje de intimidare, de amenințare. Știm cum e să îți spună cineva de pe un cont fals că te taie, te omoară, că știe unde stai, că-ți face și-ți drege, ție și copiilor tăi. E un subiect dureros. Discutând cu colegi de ai mei de egală statură am aflat că și ei sunt țintă, și lor le-au fost vandalizate mașinile, și lor le-a fost invadată viața privată. E o formă de violență concertată, parte a războiului hibrid în care luptăm", a mai scris psihiatrul, precizând că “indiferent de unde am fi, și ați fi, vreau să-i trimiteți un gând bun și un mesaj de încurajare lui Mihai. Da, există ticăloși. Dar există și oameni care îl admiră, îl aplaudă și sunt de partea lui”.