De ce nu vor oamenii străzii din București să meargă în adăposturi sociale chiar și când e ger. ”Am fost și am luat păduchi”

La aproape -10 grade Celsius, au refuzat cu îndârjire ajutorul și au continuat să doarmă sub cerul liber.

Unii au acceptat totuși o supă caldă ori un ceai de la angajații primăriei, care, odată cu venirea frigului, trec pe la ei seară de seară.

„- Vreți să mergeți la adăpost?

- Nu”.

Acesta este răspunsul pe care îl dau cei mai mulți dintre oamenii care își duc traiul pe străzile din București. Unii dintre ei stau sub cerul liber de zeci de ani și nici măcar în nopțile în care este ger crunt nu vor să ajungă într-un adăpost.

„- De ce nu vreți să mergeți într-un centru social?

- Păi, am fost și am stat o săptămână și 4 zile la Floreasca internat că am luat păduchi.

- De cât timp sunteți pe stradă?

- De 38 de ani. Am stat la orfelinat și n-am avut ajutor".

Dorm pe trotuare înghețate, înfofoliți în pături groase și cu mai multe rânduri de haine.

Motiv pentru a nu merge în adăpost social: ”Nu pot să fumez”

„- Câte geci aveți pe dumneavoastră?

- Una, două și pulover”.

Ca mulți alții, un bărbat refuză să meargă într-un adăpost social, chiar dacă temperaturile au ajuns la aproape -10 grade în București.

Cei trimiși să îi ajute nu pot decât să le ofere o masă caldă, o pătură ori îmbrăcăminte, ca să treacă mai ușor peste nopțile geroase.

„- De ce nu vreți să mergeți la adăpostul social?

- Pentru că nu pot să fumez, nu pot să beau cafea, nimic.

- De cât timp sunteți pe drum?

- De 15 ani stau să scot actele de studii. Am școala profesională”.

Oficial, în București sunt 2.000 de oameni ai străzii

Asistenții sociali trec pe la fiecare dintre ei și duc muncă de convingere. De fiecare dată speră că oamenii s-au răzgândit și vor vrea să se adapostească într-un centru măcar preț de câteva ore.

„- Vreți un ceai cald?

- Nu.

- Atunci doar supă?

- Da.

- La adăpost vreți să mergeți? Să știți că o să fie foarte frig afară.

- Nu”.

Florinel Stanciu, asistent social DGASMB: „Îi acompaniem la adăpost, unde au parte de un pat cald, o mâncare caldă și condiții de igienă".

Există și situații în care unii devin recalcitranți.

„- Vreți să mergeți la adăpot?

- Nu, mă, nu, lăsați-mă în pace cu vrăjeala asta!

- Ceai vreți?

- Hai, lăsați-mă!”.

Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, anul trecut, în toamnă, aproximativ 2.000 de persoane trăiau pe străzile din Capitală.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 22-01-2024 07:51