Oamenii străzii refuză să meargă în adăposturile oferite de stat și pe timp de ger. „Nu mă simt în siguranță”

Așa că îi găsim între blocuri, pe gurile de canal ori în fața unor magazine. Doar în Capitală, aproximativ 2 mii de oameni trăiesc pe străzi, potrivit autorităților.

Pe Florin l-am întâlnit în timp ce se pregătea să se odihească, alături de alți oameni fără casă, într-un culcuș improvizat în fața unei librării de pe Calea Victoriei.

Florin: „Eu am lucrat 15-16 ani centralist și acum am plecat de acasă... Am avut niște probleme... 4 ani n-am fumat și n-am băut nimic, acum beau și fumez de rup”.

Reporter: De cât timp sunteti pe stradă?

Florin: „De mult timp...”

La fel ca ceilalți, nu vrea să lase strada pentru căldura din centrul social.

Mulți dintre oamenii străzii refuză să meargă într-un centru social, chiar și atunci când temperaturile scad 0 grade, însă primesc ajutor de la angajații DGASMB. O masă caldă, o pătură, ori îmbrăcăminte.

Reporter: Nu vreți să mergeți la un adăpost să petreceți noapte într-un pat?

Om al străzii: „Nu, mai bine stau pe aici. Am niște pături. Dacă ar merge mai mulți aș merge și eu”.

Reporter: De ce nu vrei să mergi la un adăpost?

Om al străzii: „Pentru că nu mă simt în siguranță”.

Reporter: Ai mai fost până acum?

Om al străzii: „Nu. Am vreo 2 ani și ceva”.

Reporter: Și ce s-a întâmplat de ai ajuns aici?

Om al străzii: „M-am certat cu tata și acest am plecat de acasă”.

Angajații de la DGASMB îi vizitează în fiecare seară friguroasă.

Pentru cei care nu vor să meargă la adăpostul social, asistenții sociali aduc pături și saci de dormit.

Om al străzii: „Am stat pe stradă de pe timpul lui Ceaușescu. Am fost crescut de casa de copii, statul m-a crescut pe mine și la vârsta de 18 ani m-a dat afară. Și am ajuns pe stradă. Mâncăm de la biserică, trăiam cu ce puteam”.

Puțini acceptă să meargă la centrele sociale. Marți seară, de exemplu, nu a vrut nimeni.

Adrian Năstase, Serviciul urgențe sociale DGASMB: „Motivele sunt multiple. Toți au suferit traume care îi blochează să acceseze ajutorul. Teama de autorități sau dorința de independență sau nu vor să plece din zonele din care s-au obișnuit”.

Într-un singur centru social din București se strânseseră totuși, marți seară, 20 de persoane.

Raluca Mușat, asistent medical: „Când ajung la noi oamenii sunt igienizați, primesc pijamale curate și hrană”.

La Iași a fost și mai crunt marți noapte: temperatura resimțită a scăzut până la -17 grade, iar la 112 a fost un val de apeluri.

Un caz de exemplu, s-a încheiat cu bine, după ce bărbatul a fost încălzit și transportat la spital.

Și în județul vecin, Botoșani, pompieri si polițiști locali au dus oameni ai străzii în adăposturi.

Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoșani: „După ce au fost evaluate medical, cinci persoane și-au petrecut noaptea în siguranță, într-un centru administrat de autorități”.

Dată publicare: 10-01-2024 07:50