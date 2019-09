De ce au ales câteva mii de români să se întoarcă în țară. "Aveam un vis"

Deşi timid deocamdată, românii se întorc acasă. De la începutul anului, şi până în prezent, peste 2.000 de conaţionali care munceau în străinătate s-au angajat în România, potrivit Ministerului Muncii.

O cifră aparent mică, având în vedere că în diaspora, trăiesc 5,5 milioane de români. Şi totuşi, angajatorii de aici, speră ca lucrurile să nu rămână aşa, iar unii promit salarii, de cel puţin 1.000 de euro, pe lună.

Horaţiu Ioani a plecat în 2009 în Anglia unde a lucrat 7 ani ca neurochirurg. Recent, a decis să mai dea o şansă ţării în care s-a născut.

Horaţiu Ioani, medic neurolog: Am avut o discuţie cu soţia mea şi am zis "Hai să încercăm" şi ne-am dat trei ani şi am zis că dacă nu mergem în ăştia trei ani, asta e, ne întoarcem înapoi în Anglia.

Reporter: Şi acum în al câtelea an sunteţi?

Horaţiu Ioani: În al treilea an.

Horaţiu încearcă să implementeze o platformă prin care pacienţii să fie scutiţi de drumurile inutile la medic, exact ca în Anglia.

Horaţiu Ioani: "Să vină la spital în momentul în care are toate investigaţiile făcute, a fost văzut şi de alţi specialişti de la specialităţi conexe."

După ce a emigrat în străinătate cu tot cu familia, Denisa a revenit şi ea în ţară acum un an şi jumătate. Şi-a deschis un restaurant cu banii strânşi în Spania.

Denisa Carculea, proprietara unui restaurant: "M-am întors în România pentru că aveam un vis de a mă întoarce în ţară. Acum îmi conduc propria afacere de la zero şi sunt şi chef şi mai multe."

Gelu Duminică, sociolog: "Datorită faptului că şi-au îndeplinit visul de a avea o casă şi a-şi asigura cât de cât un trai decent, se întorc în ţară. Preferă să-şi pună expertiza, experienţa în slujba propriei afaceri, propriei bunăstări aici, unde cultural se simt mult mai bine decât în altă parte."

În total, 5,5 milioane de români trăiesc în străinătate. Anul acesta 2.000 s-au întors însă acasă. Pe restul, angajatorii romani încearcă să-i atragă în ţară, unde lipsa forţei de muncă îşi spune cuvântul.

În ţările din vestul Europei muncesc în prezent în jur de 700.000 de romani numai în domeniul construcţiilor. 10% dintre aceştia ar urma să se întoarcă în ţara în perioada următoare, susţin reprezentanţii societăţilor din construcţii, care le promit salarii de 1.000 - 1.200 de euro dacă vin să muncească aici, în România.

Cristian Erbașu, vicepreședintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții: "Este cel mai important lucru: să putem oferi salarii nete cât mai mari - peste 1.000 de euro - astfel încât cei care lucrează în România să nu mai plece iar pe de altă parte cei care lucrează în străinătate să fie încurajaţi să se întoarcă."

Cei mai mulţi români din diaspora lucrează în ţări precum Franţa, Italia sau Anglia.

