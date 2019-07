Cum s-a ajuns la cifra de 9,7 milioane de români peste graniţe. Nici ONU n-a reuşit să ne numere

Aproape 10 milioane de români trăiesc în afară graniţelor ţării. Afirmaţia îi aparţine ministrului pentru românii de pretutindeni, iar cifrele sunt aceleaşi din Strategia făcută de Guvern încă din 2017.

Oficialul a prezentat un sondaj recent care arăta că majoritatea oamenilor au plecat din ţară pentru că nu se ajungeau cu banii şi nu aveau stabilitate. Mulţi au fost nemulţumiţi inclusiv de calitatea slabă a clasei politice şi de corupţie

Avem 9,7 milioane de români în afara graniţelor ţării, după cum anunţă ministrul Natalia Intontero. Dintre ei, 4,1 milioane sunt în comunităţile istorice, adică în Bucovina din Ucraina, în Timoc, Valea Moravei sau Banatul sârbesc. Alte 5,6 milioane au plecat din ţară în ultimii 30 de ani, estimează ministerul. Aceasta este diaspora. Datele nu sunt noi, apar din 2016 în Strategia Naţională pentru românii de pretutindeni a Guvernului.

Până la urma câţi români sunt plecaţi din ţară? Depinde cine numără. De exemplu ONU estimează că 4 milioane. Cei de la Organizaţia pentru cooperare economică 3,4 milioane şi Eurostat 3,6 milioane.

Un lucru este cert, diaspora românească a fost într-o creştere abruptă mai ales după intrarea României în Uniunea Europeană. În 2007 au plecat peste o jumătate de milion de români. După care numărul cetăţenilor născuţi aici pe care diverse state i-au raportat an de an că s-au stabilit pe teritoriul lor a tot crescut şi, în 2016, de exemplu, cel mai recent an din care avem date plecaseră peste 400.000.

Un an mai târziu, în 2017, cele mai mari comunităţi de români născuţi în România, atenţie, erau acestea. În Austria peste 90.000, Germania, 533.000, Italia 1,1 milioane, Spania peste 660.000 şi Marea Britanie 380.000 Copiii născuţi în aceste ţări din părinţi români sunt 630.000, potrivit unui raport recent al OECD.

