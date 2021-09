Cum sunt recompensați cei care merg să recicleze la hipermarketuri: Termosuri, fructe, produse alimentare și alte surprize

Pro TV

În trei ani, România trebuie să recicleze 85% din ambalajele din plastic, în condițiile în care în prezent nu reușim să colectăm nici jumătate din recipente.

Mulți oameni nu știu nici măcar unde pot să le ducă și asta pentru că la noi acest sistem este încă în implementare. Dar, încet, încet, marile magazine au început să-i atragă pe cumpărători în diverse campanii de reciclare.

Comercianții vor să-i convingă și pe tineri să recicleze cât mai mult. Așa că unii s-au gândit să amplaseze un roboțel care colectează ambalajele la marile festivaluri. Anul acesta, micuțul culegător de PET-uri se va află aproape de scena de la UNTOLD. Iar cei care aduc trei recipiente goale vor primi un cadou din partea roboțelului.

Valer Hancas, director comunicare hipermarket: “În anii anteriori am oferit niște premii foarte atractive și foarte sustenabile și durabile. Un termos din inox sau baterii pe bază de încărcare solară. Anul acesta vom avea un premiu surpriză, tot din acest domeniu, al sustenabilității. Îmbucurător este că numărul celor care utilizează acest serviciu crește de la an la an cu aproximativ 50%”.

În hipermarketurile din orașe, oamenii pot veni cu recipientele la automatele de reciclare și primesc la schimb reduceri la anumite produse din magazin.

“-Dvs veniți de obicei să reciclati?

-Da. Decât să le țin acasă să mi le arunce toate grămadă, prefer să vin aici și cu asta basta”.

În alte magazine, de luna această cei care vor aduce recipientele goale vor primi câte un fruct sau o legumă pentru fiecare ambalaj pe care-l aduc.

Felician Cardos, manager de mediu hipermarket: “Este cea mai mare campanie de până acum, o să ajungem în 20 de orașe. Am început în 2019. Am strâns în jur de 370.000 de PET-uri și am dat la schimb 100 de tone de fructe și legume de la producătorii locali”.

Sunt și retaileri care vor să-i determine pe oameni să recicleze oferindu-le produse de baza, cum ar fi o sticlă cu ulei.

Emanuel Pârvulescu, director de mediu hipermarket: “Până acum am colectat peste un milion de litri de ulei. Absout toate magazinele noastre participă în această campanie”.

Anul trecut, lanțurile de magazine au reușit să recicleze peste 1.000 de tone de ambalaje din plastic.