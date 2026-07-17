Acolo îşi amenajase şi un apartament.

„Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului şi nici ceva ce eu admit”, susţine Miruţă.

Radu Miruţă a făcut un control, alături de alţi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, într-o clădire care aparţine instituţiei şi unde este sediul CENAFER.

La control au fost găşite mai multe ingrediente şi, deşi susţinea că "nu face nimeni" ciocolată, directorul Anna Maria Dudaş vindea aceste dulciuri pe pagina sa de Facebook, unde era trecut şi numărul ei de telefon mobil, a arătat Miruţă.

La etajul clădirii sunt "săli, camere de serviciu" pentru instructorii care vin din ţară, dar Anna Maria Dudaş a admis că avea amenajat un apartament acolo. La întrebările ministrului, ea a afirmat că a "moştenit" această situaţie şi pe angajaţi.

"Directoare de instituţie care îşi făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei, într-o clădire din Gara de Nord a Ministerului Transporturilor. Nu de ieri de azi, ci de ani de zile. Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului si nici ceva ce eu admit", a scris, pe Facebook, Radu Miruţă.

Anna Maria Dudaş a fost director al CENAFER între 1 septembrie 2020 şi 18 martie 2021, iar ulterior din 15 octombrie 2021 până în prezent.

"Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului", a scris şi Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor.