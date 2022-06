Cîmpeanu: ”Numărul celor înscriși la BAC este cel mai mic în istoria post-decembristă”

Agerpres

Doar 126.000 de tineri s-au înscris anul acesta pentru a susține examenul de bacalaureat, fiind cel mai mic număr ”din istoria post-decembristă a României”.

Situația ”de-a dreptul dramatică” a fost semnalată chiar de către ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

”Numărul celor înscriși la bacalaureat este cel mai mic în istoria post-decembristă a României, și înainte de 89 aveam de asemenea un număr mult mai mare. Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la bacalaureat. Anul ăsta avem doar 126.000. Și vorbesc și despre promoția curentă și de promoțiile anterioare. Până în anul 2012 am avut constant peste 200.000 de elevi înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică.” - a spus ministrul la B1TV.

Dintre cei aproximativ 150.000 de elevi care au finalizat liceul - cu 20 % mai puțini față de anul trecut - la examenul de Bacalaureat de anul acesta s-au înscris puțin peste 111.000 și 15.000 din promoțiile anterioare.

Cei 126.000 de elevi înscriși la examenul de BAC au început, luni, probele orale, care vor dura până pe 16 iunie.