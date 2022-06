Ce joburi poți avea fără diplomă de bacalaureat în România, în 2022 și câți bani poți câștiga pe lună

Getty

Ce se întâmplă dacă nu ai luat BAC-ul și vrei să te angajezi? Trebuie să știi de la început că, fără diplomă de bacalaureat, oportunitățile sunt limitate.

Însă, există domenii unde te poți angaja și te poți susține din punct de vedere financiar. Pentru cei care nu au reușit, încă, să obțină o diplomă de Bacalaureat, există câteva variante de meserii care oferă salarii atractive, conform analizelor BestJobs:



Menajere și personal de serviciu



Cerințe: asigură curațenia și dezinfectarea zilnică a spațiilor de lucru: șterge praful, spală pardoselile spațiilor de lucru, golește coșurile de gunoi

Beneficii: salariu de aproximativ 400 - 460 € net / lună

Muncitori în agricultură, silvicultură şi pescuit



Cerințe: trebuie să dețină permis de conducere

Beneficii: 5.000 lei + tichete de masă + transport

Muncitori necalificați în domeniu prelucrării textilelor



Cerințe: persoane serioase, atente la detalii, fără experiență



Beneficii: bonuri de masă (20 de lei pe zi), prime de sărbători, card de sănătate, reduceri la servicii medicale, plată ore suplimentare, bonus de protecție

Make-up Artist/Hair Stylist



Cerințe: experiență sau pregătire în machiaj sau coafură, engleză la nivel conversational, adaptare cu ușurință la un program de lucru în ture

Beneficii: 720 - 820 € net / lună



Agenți de pază

Cerințe: fără antecedente penale, apt fizic si psihic, disponibilitate de lucru în ture (weekend și noaptea)

Salariu: aproximativ 2.000 de lei

Casieri

Cerințe: cunoștințe primare de contabilitate, cunoștințe primare de operare a unui calculator, abilități de comunicare

Salariu: aproximativ 1.000 lei, plus bonusuri

Operatori call-center

Cerințe: cunoștințe de operare a unui calculator, cunoștință a unei limbi străine (engleză), abilități de comunicare și negociere, capacitate de lucru în echipă

Salariu: până la 2.500 lei, plus ore suplimentare plătite

Șoferi

Cerințe: permis de conducere pentru mai multe categorii de autovehicule, rezistență la stres, să nu aibă antecedente penale, cunoașterea unei limbi străine

Salariu: minim pe economie, bonusuri pentru curse internaționale

Ospătari

Cerințe: disponibilitate de a lucra în ture de noapte, punctualitate, cunoașterea a cel puțin unei limbi străine

Salariu: minim pe economie, plus bonusuri



Scădere a numărului de candidați la bacalaureat

La examenul din acest an s-au înscris 126.000 de absolvenți, dintre care peste 15.000 din promoțiile anterioare, dar sunt tot mai puțini candidați.

Din cei aproximativ 150.000 de elevi care au finalizat liceul cu 20 % mai puțini față de anul trecut, la examenul de Bacalaureat de anul acesta s-au înscris puțin peste 111.000 și 15.000 din promoțiile anterioare.

„Numărul celor înscriși la Bacalaureat este cel mai mic în istoria post-decembristă a României, și înainte de 89 aveam, de asemenea, un număr mult mai mare. Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la Bacalaureat. Anul ăsta avem doar 126.000. Și vorbesc și despre promoția curentă și de promoțiile anterioare. Până în anul 2012 am avut constant peste 200.000 de elevi înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.



Aproape 50.000 de locuri de muncă disponibile



În prima parte a anului 2022, potrivit Institutului Naţional de Statistică, erau disponibile 47.300 de locuri de muncă, în creștere cu aproape nouă mii față de aceeași perioadă din 2021. Anul acesta, sectorul bugetar a însumat aproape 23% din totalul posturilor vacante.

Şi la târgurile de profil, instituţiile de stat au venit cu o mulţime de oferte. Urmează în clasament industria ospitalităţii, construcţiile şi serviciile.

Mihaela Mitrila, manager de HR: „Avem poziții în recepție, ospătari, ajutor de ospătar. Problema e că nu sunt doritori. Oamenii vin, se uită, iau numerele de contact și pleacă mai departe. Din păcate, este o mare criză a locurilor de muncă.”

Salariul pe lună pentru un muncitor necalificat este de 2.500 de lei pe lună în mână, cu bonurile de masă incluse. Un zugrav calificat poate să primească 3.000-4.000 de lei net.

Cei fară studii superioare se pot angaja muncitori necalificați, confecționeri textile, lucrători cormericali, casieri sau electricieni. Cei care au absolvit o facultate au o şansă în economie, inginerie, electronică sau programare.

Salariul minim diferențiat pentru studii superioare, care era de 2.350 de lei, a dispărut în 2022, conform avocatnet.ro.

Cu cât crește salariul dacă ai experiență



Vânzări



Domeniul vânzărilor se află în fruntea clasamentului când vorbim despre ofertă, însumând 13.3% din totalul joburilor active de la începutul anului. Județele cu cele mai multe joburi în acest sector sunt București și Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Brașov.

Salariul unui Consultant vânzări fără experiență pleacă de la 400 de euro net/lunar, iar un Reprezentant vânzări cu experiență de cel puțin 2 ani câștigă în medie 1.100 de euro/lunar, la care se adaugă comisioane și bonusuri de performanță. Totodată există o diferență salarială la nivel regional, ofertele salariale fiind mai mari în capitală și orașele mari.

IT/Telecom



Cererea pentru specialiști în domeniul IT este într-o continuă creștere. Conform datelor INS, anual facultățile din România pregătesc pentru piața muncii aproximativ 8.000 de absolvenți de IT, însă necesarul este cel puțin dublu. Pe BestJobs, oferta de joburi se ridică la 11.6% din totalul de locuri de muncă active. Cele mai multe oportunități disponibile sunt în București, Timiș, Cluj, Brașov și Sibiu. Sectorul IT/Telecom are și cea mai mare ofertă de joburi remote, ce pot fi făcute de oriunde, circa 1.400 de poziții deschise lunar, iar majoritatea joburilor disponibile oferă posibilitatea de a lucra remote ca beneficiu.

Salariile în IT/Telecom sunt printre cele mai mari pe piață. Un Junior Developer în Iași, câștigă lunar peste 700 de euro, iar un Senior Software Developer are un salariu de 3.500 euro.

Financiar/Contabilitate



Specialiștii în finanțe sunt la mare căutare, oferta fiind de 10.8% din totalul joburilor disponibile. Poziții precum cea de contabil, analist financiar, auditor intern sunt fundamentale pentru orice organizație. Tocmai de aceea, ofertele de muncă sunt frecvente în toată țara, cele mai multe concetrându-se în orașe mari precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara.

Un contabil junior câștigă în medie 650 de euro lunar, iar un contabil senior aproximativ 1.200 de euro. Deși majoritatea pozițiilor au ca cerință obligatorie studii superioare în domeniul economic, există și opțiuni pentru cei care nu sunt de formație economiști, precum o poziție de Operator facturare unde salariul este în medie 500 de euro.

Specialiști/Tehnicieni



Cererea de specialiști și tehnicieni depășește cu mult oferta de astfel de specialiști. Companii din industrii precum Construcții, Producție, Logistică, Transporturi pun la bătaie lunar peste 3.200 de joburi. Cele mai multe opțiuni sunt în București&Ilfov, Timiș, Brașov, Prahova și Arad. Însă sunt foarte oferte ce presupun relocare în UE, în țări precum Germania, Olanda, sau Irlanda.

Ofertele salariale diferă mult în funcție de domeniu, specializare și experiență. Spre exemplu, un Electrician în Cluj-Napoca câștigă în medie 800 de euro pe lună, un Operator Service 600 euro/lunar, iar un Tehnician Automatizări 900 de euro.

Inginerie



Domeniul ingineriei însumează aproximativ 9.4% din oferta de joburi disponibilă pe BestJobs, cu industrii precum construcții sau auto în fruntea clasamentului privind oportunitățile disponibile. Județele cu cea mai mare ofertă sunt București&Ilfov, Timiș, Sibiu, Brașov sau Cluj.

Un Inginer mecanic căștigă în medie 1100 euro net/lunar, salariul unui Inginer proiectant cu experiență ajunge până la 2.000 de euro net/lunar, iar un Inginer geodez circa 800 euro.

