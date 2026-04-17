Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că jucătorii online pot solicita despăgubiri dacă au pierdut bani atunci când jocurile de noroc erau ilegale în țara lor de origine, chiar dacă legile s-au schimbat între timp, scrie Deutsche Welle. Acest lucru ar putea deschide calea pentru mulți cetățeni ai Uniunii Europene care vor să își recupereze pierderile.

Utilizatorii serviciilor de jocuri de noroc online din UE pot da în judecată operatorul de pariuri pentru rambursarea pierderilor suferite dacă astfel de jocuri de noroc au fost interzise în țara lor de origine în momentul plasării pariurilor, a decis joi.

Hotărârile sale privind această chestiune, precum și o altă speță - aceea că statele membre au dreptul de a interzice sau restricționa astfel de jocuri de noroc individual, chiar dacă legislația UE le permite - deschid calea pentru orice cetățean al Uniunii Europene să solicite rambursarea pierderilor suferite atunci când astfel de jocuri de noroc erau ilegale în țara sa de origine.

Faptul că legile țării respective s-au schimbat între timp, ceea ce înseamnă că astfel de jocuri de noroc sunt acum permise, nu are nicio legătură cu cazul, precizează CJUE.

Despre ce este vorba?

Un rezident german a solicitat despăgubiri în instanțele naționale pentru pierderile suferite la aparatele de slot online și pariurile la predicții la loterie între iunie 2019 și iulie 2021, când astfel de jocuri de noroc nu erau legale în Germania.

O contestație a cazului german a fost lansată din Malta, o altă țară membră a UE, unde compania de pariuri era licențiată, iar instanțele malteze au trimis CJUE trei întrebări privind legislația UE:

Pot statele membre să interzică jocurile de noroc online când legislația UE nu o face?

Legislația UE împiedică jucătorii să solicite despăgubiri pentru pierderile lor pe motiv că nu ar fi trebuit să li se permită să plaseze pariurile?

Influențează acest lucru o modificare ulterioară a legilor pentru a permite astfel de pariuri, ca în Germania?

Ce a decis instanța?

Jocurile de noroc online sunt clasificate fundamental drept servicii care, în general, ar trebui să fie disponibile gratuit peste granițe în cadrul UE și în zona sa mai largă de liber schimb, Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). Însă CEJ a declarat că libertatea de a presta servicii poate fi restricționată pentru „protecția consumatorilor și protejarea ordinii sociale”.

A precizat că jocurile de noroc online se califică pentru o astfel de excepție - mai mult decât locațiile fizice de pariuri, cum ar fi casele de pariuri sau cazinourile - deoarece prezintă un risc deosebit pentru consumatori „din cauza permanenței accesului, izolării și anonimatului jucătorului, absenței controlului social, frecvenței potențial nelimitate și atractivității lor pentru persoanele tinere și vulnerabile”.

CEJ a mai spus că relaxarea ulterioară a legilor privind jocurile de noroc online de către Germania în iulie 2021 pentru a permite astfel de pariuri nu a afectat problema de fond.

În plus, instanța a decis că „legislația UE nu exclude o acțiune civilă pentru restituirea mizelor pierdute”, ceea ce înseamnă că jucătorii pot solicita rambursări și ar putea fi eligibili pentru acestea dacă instanțele naționale se pronunță în favoarea lor.