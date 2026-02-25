Stabileau dinainte la ce scor să se termine partida și mizau pe acel rezultat, bănuiesc anchetatorii.

Clubul anchetat este din liga a treia, din Păulești, Prahova și a stârnit suspiciuni când a pierdut cu 0 la 4 in fața unei echipe din județul Brăila. Tatăl unui jucător de 17 ani, fost polițist, a observat comportamentul suspect de pe teren și, revoltat, a făcut o plângere penală.

Cercetările au dus la concluzia că meciul era aranjat: cei care știau dinainte scorul pariau pe rezultatul prestabilit. Anchetatorii vorbesc de un prejudiciu de 840.000 de lei, dar suma ar putea fi mult mai mare. Banii ar fi fost cheltuiți pe mașini și vacanțe. Antrenorul echipei nu a comentat acuzațiile.

Daniel Gașpar, avocatul antrenorului: ”Sunt suspiciuni că ar fi fost trucate niște meciuri. Deocamdată se administrează probe”.Reporter: Ce spune clientul dumneavoastră? Daniel Gașpar: ”Își poate rezerva dreptul la tăcere, chiar dacă este martor."

21 de persoane au fost duse la audieri, printre care așa numiți finanțatori și impresari. Aceștia ar fi adus în echipă sportivii selectați de ei și ar fi încercat să influențeze antrenorul, pe cine să trimita pe teren.

Fadi Haddad, fost antrenor: ”A fost o discuție cu oamenii care băgau banii la echipă, să fac echipa altfel, că stăm bine în clasament, adică să nu apăr corect șansele meciului, și eu am refuzat asta."

Totuși, primarul din Paulești susține că administrația locală este singura care suportă cheltuielile clubului.

Sandu Tudor, Primar Păulești: "Eu informații despre ...că a finanțat cineva ceva nu știu de niciun contract, de nimic. Toată finanțarea este de la noi, în 2025 a fost un milion de lei."

La solicitarea Știrilor Pro Tv, Federația Română de Fotbal a transmis că nu comenteaza acest caz.