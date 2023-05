Cât au cheltuit românii în cele trei zile de minivacanță. „România este perfectă. Nu am ținut cont cât am cheltuit”

Cel puțin 100.000 de vizitatori au fost numai pe litoral și au cheltuit, potrivit patronatelor, 7,5 milioane de euro pe zi. Cel mai mult au dat turiștii străini veniți în Mamaia, dar oamenii au mers în număr mare și la munte sau în alte zone turistice ale țării.

Cel puțin 15.000 de turiști străini au venit în stațiunea Mamaia pentru festivalul de muzică electronică și pentru petrecerile din cluburi. Ei au fost și cei care au cheltuit cei mai mult. La unul dintre cluburi, o singură notă de plată a fost de 34.000 de euro, potrivit managerilor localului.

Charles, turist: „A, e ieftin, am cheltuit până acum 3.000 de lire. Am dormit doar o noapte de când am ajuns, de miercuri. În rest am fost doar la petreceri”.

Mathew, turist: „România este perfectă. Eu sunt vest-european și pentru mine e OK. Nu am ținut socoteala cât am cheltuit. Cred că trei, patru, cinci sute de euro. În Olanda e mult mai scump”.

Patronatele și autoritățile se raportează la cifrele oficiale, care au adunat 50.000 de turiști. Cifra e, de fapt, dublă dacă îi luăm în calcul și pe cei care au stat la negru sau nu au avut cazare. Tot patronatele din tursim au calculat o cheltuială de 100 de euro de persoană pe zi pentru cazare și mâncare și, astfel, s-a ajuns la un total de cel puțin 7,5 milioane de euro, cu aproape 20% mai mult față de 2019, considerat cel mai bun din istoria litoralului românesc.

Ionuț Nedea, managerul unei agenții turism: „Încasarile sunt mai mari pentru că și prețurile sunt crescute”.

Cosmin Dire, managerul unui club: „Față de anul trecut a fost, să zic, la ori doi”.

Răzvan Dobre, managerul unui hotel de patru stele: „Noi am avut hotelul plin începând de vineri și încă mai avem și astăzi ultimii turiști”.

Și în Poiana Brașov, unii hotelieri declară câștiguri mai mari față de anul trecut.

Gabriel Roșca, managerul unui hotel: „Am avut un grad de ocupare mai mare cu 10% față de anul trecut. Am ajuns la 90%. Am avut și un timp favorabil”.

Tarifele au fost mai mari cu 20%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Turiștii au dat pentru o noapte în jur de 590 de lei, iar prețul a inclus micul dejun și accesul la spa.

Bărbat: „Două zile, cam la 1.000 de lei. Cazare cu mic dejun”.

Femeie: „Așa o masă, eu știu, cu 250 te încadrezi să mănânci două persoane”.

Au fost încasări bune și în alte zone ale țării. De exemplu, pe Valea Avrigului, 2.000 de oameni au vizitat într-o zi un parc tematic.

Leopold Klingeis, antreprenor: „Cu bucurie pot să spun că a mers bine treaba. Așa de multă lume deodată nu am avut până acum, niciodată”.

Ciprian Turcu, turist: „În jur de 300 de lei, plus minus. Transportul, intrările la obiectivele vizitate, suveniruri, ceva de mâncare”.

Alti turiști au mers pe Transfăgărășan și n-au regretat.

Dan Grecu, președintele Asociației de Turism Transfăgărășan: „Surprinzător, a fost ca vara, în luna august. Majoritatea pensiunilor nu mai aveau locuri de cazare”.

Aici, o noaptea cu mic dejun a costat între 200 și 400 de lei. Hotelierii din zonă spun că n-au mărit prețurile, ci le-au păstrat pe cele de extrasezon.

