Bookfest 2023. Cărțile de non-ficțiune, psihologie și dezvoltare personală se vând cel mai bine

Indiferent de titlurile propuse, toate standurile au avut clienți, dar nu la fel de mulți ca anii trecuți, spun organizatorii.

Au fost zeci de lansări de titluri noi, dar și oferte atractive la volumele mai vechi, la cea de-a 16 ediție a Salonului Internațional de Carte - Bookfest. Curioșii au avut de unde alege!

Andreea Lupescu, reprezentant al unei edituri: ”Avem noutăți din mai multe categorii. De exemplu, una dintre cele mai vândute cărți se numește Hotelul Portofino, este un roman ideal de vacanță. Pe locul 2 în rândul căutărilor se află volumul de memorii al prințului Harry, Rezervă. Avem apoi un interes față de volumele de memorii precum Fiica de la Auschwitz, scrisă de Tova Friedman, este o poveste emoționantă despre o fetiță de 6 ani care ajunge în lagăr.”

Unele edituri au pus accentul pe cărțile de psihologie și dezvoltare personală, care se vând într-un ritm rapid, în ultimii ani.

Ioana Mogoșanu, director editorial: ”Cărțile pentru copii au fost căutate, dar în continuare cărțile de non-ficțiune, de dezvoltare spirituală-personală sunt pe primul loc.”

Tânără: ”Am ieșit din zona de ficțiune, beletristică și sunt într-o etapă a vieții unde simt cumva că sinele interior e puțin mai flămând după dezvoltare personală.”

O autoare din România, care a trecut cu bine peste un diagnostoc medical foarte dur, vă dona toți banii pe care îi va câștiga din vânzarea cărților ei organizației Dăruiește Viața.

Adina Florea, autoare: „În toată lupta cu acestă boală am scris, am scris poezii, am scris poezii pentru copii, am scris povești. În aceste cărți sunt cuprinse gândurile, stările prin care am trecut, foarte multă gândire pozitivă.”

În ciuda afluxului de public, organizatorii spun că la târgul de anul acesta, mulți au ales să cumpere un volum sau două, nu o plasă de cărți ca în alți ani.

Mihai Mitrică, organizatorul Bookfest: ”Motivele sunt multe și pornim de la cele imediate, anume greva din învățământ, trecem la criza economică și ne oprim la partea de educație, dar la acea partea a educației care ar trebui să furnizeze cititori, sistemul educațional nu formează cititori și asta se vede.”

Invitatul de onoare al acestei ediții a fost Italia.

Dată publicare: 28-05-2023 18:10