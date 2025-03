Incendiu într-o cameră aflată la etajul 6 al unui cămin studenţesc din Cluj-Napoca. De la ce ar fi izbucnit focul

Tinerii au ieșit în curtea clădirii cu ce aveau pe ei. Unii au apucat să ia, în fugă, și câteva obiecte personale. Nimeni n-a avut nevoie de îngrijiri medicale, din fericire.

Incendiul a izbucnit spre seară, într-o cameră de la etajul 6. După ce au simțit miros de fum, studenții au bătut la uși, să se anunțe unii pe alții. Tot ei au sunat la 112.

Tânără: „Eram în cameră, învățam la programare. Am văzut foarte mult fum. Eram cu prietenii, am zis „iese fum”, prima dată ne-am panicat. Am ieșit pe hol să anunțăm restul colegilor și am coborât. Peste vreo 10 minute au venit pompierii”.

Speriați, aproape 200 de studenți au ieșit în curtea clădirii. Unii, în pijamale și papuci.

Un tânăr spune că nu s-a grăbit să iasă pentru că alarma de incendiu sună frecvent fără motiv.

Student: „De obicei nu o bag în seamă, dar auzeam gălăgie în hol, așa că am zis ok, hai să vedem că poate chiar a luat foc căminul. Ies afară, văd fumul. Colegul din cameră a ieșit din baie”.

Camera în care a izbucnit incendiul a fost distrusă aproape în totalitate. Pompierii au reușit să stingă focul rapid.

Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj: „La fața locului au acționat 3 echipaje cu două autospeciale cu apă și spumă și o autoscară. Din fericire, nu au existat victime”.

Anchetatorii spun că, cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la un prelungitor care s-a supraîncălzit.

