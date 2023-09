Angajatorii fug de tinerii fără experiență. Care sunt criteriile pe care se axează când vine vorba de personal nou

Sunt indeciși și nu au răbdare să capete experiență, spun și specialiștii în recrutare. Pe de altă parte, cei aflați la început de drum vânează acum poziții în domeniul pe care îl studiază, și evită posturile trecătoare, prin cafenele sau restaurante.

Angajatorii cer experiență și evită tinerii

Andrei are 21 de ani și este student în anul III, la Comunicare. Și-a trimis CV-ul la 20 de firme, însă nu a primit niciun răspuns favorabil, așa că s-a angajat temporar ca vânzător într-un centru comercial.



Andrei Șoșa, student: „Au pus întrebarea 'Ce experiență ai în domeniu'. Am zis că sunt student, la licență momentan, și au zis 'A, nu. Ne trebuie minimum doi ani experiență în domeniu'. Am început să intru, să caut pe platforme de joburi online, și să aplic acolo”.

De cealaltă parte, angajatorii evită candidații tineri și își îndreaptă atenția mai degrabă către cei care caută stabilitate. Reprezentanții unei companii din Cluj explică de ce.

Carmen Ranca, manager HR al unei companii IT: „Preferăm, în momentul de față, să ne axăm pe angajați cu puțin mai multă experiență. În cazul colegilor care încep primul lor job într-o companie, poate, după un anumit timp, să intervină tentația de a experimenta sau de vedea și o altă companie. Se poate înregistra o fluctuație mai mare”.

Specialiștii confirmă că mulți dintre cei aflați la început de drum stau puțin la primul loc de muncă.

Reporter: Cât ai stat la primul loc de muncă?

Tânăr: „În jur de șase luni. Experiență, și să fac un ban de buzunar, în plus”.

Alexandra Colceru, specialist în comunicare, BestJobs: „E o tendință, dacă ne uităm și la modul în care tinerii abordează piața muncii. Stau puțin într-un rol, mobilitatea e mult mai crescută, își schimbă mai des locul de muncă”.

Iar pentru angajatori poate fi o problemă.

Magnoilu Stan, director reusurse umane: „Este nevoie de timp pentru a-i integra, pentru a începe să lucreze eficient. Este nevoie de mentori, este nevoie de colegi mai experimentați care să-i ajute, să-i învețe, și nu neapărat toate companiile au aceste persoane disponibile”.

În prezent, rata şomajului în rândul tinerilor între 15 şi 24 de ani este mare, aproape 22 de procente, potrivit celor mai recente date transmise de Institutul Naţional de Statistică.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 24-09-2023 19:30