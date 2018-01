Al treilea oraș din România, după București și Cluj, care devine pol de dezvoltare IT

Alături de Bucureşti şi Cluj, Iaşiul devine, pe zi ce trece, un centru tot mai important de dezvoltare în IT.

În Capitala Moldovei, găsim companii precum giganţii Amazon sau Oracle. Peste 17.000 de tineri lucrează în domeniu, în oraş. Iar dezvoltarea nu se opreşte aici. Cererea de forţă de muncă e atât de mare, încât firmele au început să îşi recruteze angajaţi din Republica Moldova şi Ucraina.

Principalul atu al Iaşiului este forţa de muncă bine pregătită în IT şi software. În oraş sunt 4 facultăţi de profil şi un liceu de Informatică. În fiecare an, peste 3 mii de tineri termina studii utile în IT.

Sunt tineri veniţi din toată Moldova, dar şi din restul ţării. Li se adaugă programatori originari de peste Prut. Au apărut inclusiv ucrainenii, după ce companiile IT au început să recruteze masiv şi din ţările vecine.

Dan Zaharia, antreprenor IT: "Intra în aria noastră de atracţie oraşe ca şi Cernăuţi, Odessa din Ucraina sau Bălţi, Chişinău, Cahul din Rep. Moldova. Avem companii care au 10, 20% angajaţi din această zonă".

Alexei a terminat facultatea la Chişinău şi de doi ani s-a stabilit la Iaşi, după ce a primit o slujbă în oraş.

Alexei Truhin, IT-ist: "În Iaşi, în ultimii 2 ani am văzut că s-a dezvoltat rapid şi au apărut multe companii, ceea ce nu prea există în Chişinău."

Şi Alexandru a ales Iaşiul, pentru că i s-a părut locul ideal pentru o carieră în IT.

Alexandru Bolboceanu, IT-ist: "Dacă îţi dai interesul poţi obţine salarii foarte mari. Salariul este peste media pe pe piaţă şi e în continuă creştere."

La Iaşi sunt cinci mii de locuri de muncă anual în IT. Salariul unui începător pleacă de la 500 de euro. Cei mai buni ajung la 8 mii de euro lunar.

În oraş activează peste 1 200 de firme mici, medii sau mari din IT. Printre acestea- Oracle, Endava sau Bitdefender. Amazon are peste 500 de angajaţi în centrul de dezvoltare de la Iaşi.

Andrei Postolache, antreprenor IT: "Viteza de dezvoltare creşte. În ultimii 2-3 ani am avut printre cele mai mari creşteri dintre toate oraşele, mai rapid şi decât Bucureşti, de exemplu."

Piaţa de IT a influenţat-o şi pe cea imobiliară. În ultimii ani, cererea de birouri şi locuinţe a crescut constant. IT-știi au cumpărat sau închiriat mii şi mii de metri pătraţi, în imobile de clasa A. Unele spaţii au săli de fitness, piscina sau oaze de recreere.

Paul TehuTu, agent imobiliar: "Ei au generat nişte procente importante de cerere pe segmentul de locuinţe colective, iar trendul nu se va opri."

Pentru că oraşul e văzut că un pol de dezvoltare IT şi software şi în anii viitori, mari companii au dotat cu aparatura performanta şapte săli ale Universităţii Tehnice şi organizează internshipuri pentru studenţi şi liceeni. Iar în câteva scoli din oraş se fac opţional cursuri de robotică, pentru copii.

Roxana Ghergheniș, reprezentant firma IT: "Cel mai tânăr cursant nu are 7 ani împliniţi, am avut şi exceptii-5 ani, ei de obicei încep cu cursurile de robotica-lego apoi îi învăţăm şi un pic de programare şi inginerie."

În tot acest peisaj, şi Google şi-a anunţat intenţia de a deschide un hub regional la Iaşi.