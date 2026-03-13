AEI: Avem cea mai scumpă motorină, raportat la puterea de cumpărare; 10 lei/l, la sfârșitul lunii. Premier: Atenuăm impactul

Motorina va ajunge să coste minim 10 lei/l la sfârșitul lunii martie, pe fondul războiului din Iran, asta în condițiile în care România are deja cea mai scumpă motorină din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare, potrivit unui comunicat transmis vineri de Asociația Energie Inteligentă (AEI).

Iar în acest context, președintele AEI, Dumitru Chisăliță, este de părere că statul nu face nimic și ”în România pare însă să se consolideze o realitate familiară: fiecare trebuie să se descurce cum poate”.

Tot vineri, însă, premierul Ilie Bolojan transmite că statul ”nu poate anula creșterea de preț”, dar Guvernul poate lua măsuri ”pentru a atenua, într-o anumită formulă, impactul acestuia”.

”Întrebarea nu mai este dacă vom vedea carburanți de 10 lei pe litru, ci cât de repede se va întâmpla și cât timp va dura această fază a pieței. Estimarea AEI este ca la sfărșitul lunii martie să avem o motorină de 10 lei/l”, transmite AEI.

Conform acesteia, statul nu pare pregătit pentru repercusiunile cu siguranță negative la nivelul întregii economii.

AEI: În România, ”fiecare trebuie să se descurce cum poate”

”Românii nu cer imposibilul. Nu cer ca statul să controleze piețele globale sau să oprească scumpirile internaționale. Cer doar să vadă că cineva anticipează problemele și încearcă să le atenueze. Că există o strategie, o direcție, un minim plan de protecție pentru economie și pentru populație.

În România pare însă să se consolideze o realitate familiară: fiecare trebuie să se descurce cum poate. Statul încasează din taxe bani mai mulți pe măsură ce prețurile cresc, economia suportă șocurile, iar oamenii încearcă să se adapteze singuri”, spune AEI. Asociația arată apoi că România are deja cea mai scumpă motorină din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare.