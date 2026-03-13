Război în Iran, ziua 14. Șeful Pentagonului: „Noul lider suprem este rănit și probabil desfigurat”; NATO a doborât o rachetă
Război în Iran, ziua 14. Șeful Pentagonului: „Noul lider suprem este rănit și probabil desfigurat”; NATO a doborât o rachetă

AEI: Avem cea mai scumpă motorină, raportat la puterea de cumpărare; 10 lei/l, la sfârșitul lunii. Premier: Atenuăm impactul

Stiri Sociale
motorina benzina combustibi
Shutterstock

Prețul motorinei va depăși până la sfârșitul lunii martie pragul psihologic de 10 lei/l, din cauza războiului din Iran, în condițiile în care România are oricum cea mai scumpă motorină din Europa, raportat la puterea de cumpărare, potrivit AEI.

autor
Cristian Anton

Motorina va ajunge să coste minim 10 lei/l la sfârșitul lunii martie, pe fondul războiului din Iran, asta în condițiile în care România are deja cea mai scumpă motorină din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare, potrivit unui comunicat transmis vineri de Asociația Energie Inteligentă (AEI).

Iar în acest context, președintele AEI, Dumitru Chisăliță, este de părere că statul nu face nimic și ”în România pare însă să se consolideze o realitate familiară: fiecare trebuie să se descurce cum poate”.

Tot vineri, însă, premierul Ilie Bolojan transmite că statul ”nu poate anula creșterea de preț”, dar Guvernul poate lua măsuri ”pentru a atenua, într-o anumită formulă, impactul acestuia”.

Întrebarea nu mai este dacă vom vedea carburanți de 10 lei pe litru, ci cât de repede se va întâmpla și cât timp va dura această fază a pieței. Estimarea AEI este ca la sfărșitul lunii martie să avem o motorină de 10 lei/l”, transmite AEI.

Citește și
Mii de pensionari au apărut în România aproape peste noapte. Județul în care avem 14 pensionari la 10 angajați
Mii de pensionari au apărut în România aproape peste noapte. Județul în care avem 14 pensionari la 10 angajați

Conform acesteia, statul nu pare pregătit pentru repercusiunile cu siguranță negative la nivelul întregii economii.

AEI: În România, ”fiecare trebuie să se descurce cum poate”

Românii nu cer imposibilul. Nu cer ca statul să controleze piețele globale sau să oprească scumpirile internaționale. Cer doar să vadă că cineva anticipează problemele și încearcă să le atenueze. Că există o strategie, o direcție, un minim plan de protecție pentru economie și pentru populație.

În România pare însă să se consolideze o realitate familiară: fiecare trebuie să se descurce cum poate. Statul încasează din taxe bani mai mulți pe măsură ce prețurile cresc, economia suportă șocurile, iar oamenii încearcă să se adapteze singuri”, spune AEI. Asociația arată apoi că România are deja cea mai scumpă motorină din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare. 

Independent de mesajul AEI, premierul Ilie Bolojan a transmis că statul nu poate opri scumpirea, dar poate atenua impactul.

Bolojan a declarat vineri, în timpul unei vizite în judeţul Bihor, că Guvernul va urmări evoluţia preţurilor carburanţilor pentru a "atenua, într-o anumită formulă, impactul" acestora, dar a subliniat că nu pot fi anulate scumpirile.

Bolojan: ”Vom lua măsurile pe care le avem la dispoziție”

Premierul a spus că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu şi perturbării lanţului de aprovizionare cu ţiţei şi derivate, "a fost un impact în toată lumea, impact pe care nu îl putem evita".

"Acolo unde a depins de noi, cum a fost în sectorul de gaz, am luat măsuri ca să nu existe un impact, asta înseamnă că avem surse suficiente interne care să ne permită să facem acest lucru, reglementând, printr-o măsură administrativă, preţul, care să nu fie mai mare decât cel care era în vigoare înainte de începerea crizei. În ceea ce priveşte partea de preţuri la benzină şi la motorină, deci preţurile de la pompă, urmărim ceea ce se întâmplă, în aşa fel încât, pe de o parte, aceste preţuri să crească într-o manieră care să fie mult sub creşterea preţului barilului de ţiţei sau al motorinei şi benzinei pe pieţele internaţionale - este foarte important acest lucru, ca să nu fie transferată această creştere de pe o zi pe alta în buzunarul românilor, iar pe de altă parte, în condiţiile în care conflictul va continua, lanţurile de aprovizionare nu se vor aşeza, în mod evident, dacă preţul va creşte în perioada următoare peste un nivel care devine de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziţie, nu pentru a anula creşterea de preţ, pentru că nu putem face acest lucru, ci pentru a atenua, într-o anumită formulă, impactul acestuia", a explicat premierul Bolojan.

El a amintit că Guvernul a prelungit schema de finanţare pentru transportatori, "prin care o bună parte din creşterea preţului la pompă va fi preluată prin mecanismul de deducere din acciză".

Transportatorii se confruntă cu scumpiri record la motorină. Guvernul Bolojan promite compensații până în 2027

Sursa: StirilePROTV Agerpres

Etichete: scumpiri, preț motorina, masuri,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Rita Ora șochează din nou! Cum a pozat cântăreața care a promovat Genoa lui Șucu și a jucat fotbal | FOTO
Rita Ora șochează din nou! Cum a pozat cântăreața care a promovat Genoa lui Șucu și a jucat fotbal | FOTO
Citește și...
Motorina a depășit pragul de 9 lei/litru. Prețurile la pompă continuă să crească
Știri Actuale
Motorina a depășit pragul de 9 lei/litru. Prețurile la pompă continuă să crească

Motorina standard a depăşit pragul de 9 lei/l în staţiile OMV, iar benzina standard pe cel de 8,5 lei în majoritatea staţiilor Petrom, dar şi în cele premium OMV, Mol sau Rompetrol.

Transportatorii se confruntă cu scumpiri record la motorină. Guvernul Bolojan promite compensații până în 2027
Stiri Economice
Transportatorii se confruntă cu scumpiri record la motorină. Guvernul Bolojan promite compensații până în 2027

Petrolul a depășit pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, iar motorina în România se apropie rapid de 9 lei pe litru. Guvernul încearcă să atenueze impactul asupra economiei prin măsuri pentru transportatori.

Guvernul a aprobat bugetul pe 2026. Bani de la stat pentru motorina transportatorilor, salariul minim crește de la 1 iulie
Stiri Politice
Guvernul a aprobat bugetul pe 2026. Bani de la stat pentru motorina transportatorilor, salariul minim crește de la 1 iulie

Guvernul a adoptat joi seară legea bugetului pe 2026, iar salariul minim va crește de la 1 iulie. În plus, transporatorii vor beneficia de o compansare a creșterii prețurilor la motorină.

Recomandări
Război în Iran, ziua 14. Șeful Pentagonului: „Noul lider suprem este rănit și probabil desfigurat”; NATO a doborât o rachetă
Stiri externe
Război în Iran, ziua 14. Șeful Pentagonului: „Noul lider suprem este rănit și probabil desfigurat”; NATO a doborât o rachetă

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 14-a zi. Aviația SUA a pierdut o aeronavă militară de realimentare, deasupra Irakului. Cel puțin patru militari au murit în incident. Între timp, NATO a neutralizat o rachetă balistică lansată din Iran.

Lukașenko amenință că va „trage cu Oreșnik” (racheta considerată neinterceptabilă) dacă NATO și Ucraina intervin în Belarus
Stiri externe
Lukașenko amenință că va „trage cu Oreșnik” (racheta considerată neinterceptabilă) dacă NATO și Ucraina intervin în Belarus

Alexander Lukașenko a comentat declarațiile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit cărora sistemul rusesc de rachete cu rază medie „Oreșnik”, desfășurat în Belarus, ar trebui considerat de NATO „o țintă legitimă”.

Mesaje RO-Alert în Tulcea. MApN a detectat „ţinte aeriene” în apropiere. Posibile resturi căzute
Știri Actuale
Mesaje RO-Alert în Tulcea. MApN a detectat „ţinte aeriene” în apropiere. Posibile resturi căzute

Locuitorii din județul Tulcea, în special cei din zona de graniță cu Ucraina, au primit vineri dimineață două mesaje de avertizare extremă prin sistemul RO-Alert. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Martie 2026

51:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Martie 2026

01:46:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picatură II

42:20

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5

21:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Real Madrid a făcut anunțul despre Kylian Mbappe. Ce se întâmplă cu starul de pe ”Bernabeu”

Sport

Tawannah McLemore, sportivă de aur, deținătoare de record și cvadruplă finalistă de stat!