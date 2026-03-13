AEI: Avem cea mai scumpă motorină, raportat la puterea de cumpărare; 10 lei/l, la sfârșitul lunii. Premier: Atenuăm impactul

Motorina va ajunge să coste minim 10 lei/l la sfârșitul lunii martie, pe fondul războiului din Iran, asta în condițiile în care România are deja cea mai scumpă motorină din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare, potrivit unui comunicat transmis vineri de Asociația Energie Inteligentă (AEI).
Iar în acest context, președintele AEI, Dumitru Chisăliță, este de părere că statul nu face nimic și ”în România pare însă să se consolideze o realitate familiară: fiecare trebuie să se descurce cum poate”.
Tot vineri, însă, premierul Ilie Bolojan transmite că statul ”nu poate anula creșterea de preț”, dar Guvernul poate lua măsuri ”pentru a atenua, într-o anumită formulă, impactul acestuia”.
”Întrebarea nu mai este dacă vom vedea carburanți de 10 lei pe litru, ci cât de repede se va întâmpla și cât timp va dura această fază a pieței. Estimarea AEI este ca la sfărșitul lunii martie să avem o motorină de 10 lei/l”, transmite AEI.
Conform acesteia, statul nu pare pregătit pentru repercusiunile cu siguranță negative la nivelul întregii economii.
AEI: În România, ”fiecare trebuie să se descurce cum poate”
”Românii nu cer imposibilul. Nu cer ca statul să controleze piețele globale sau să oprească scumpirile internaționale. Cer doar să vadă că cineva anticipează problemele și încearcă să le atenueze. Că există o strategie, o direcție, un minim plan de protecție pentru economie și pentru populație.
În România pare însă să se consolideze o realitate familiară: fiecare trebuie să se descurce cum poate. Statul încasează din taxe bani mai mulți pe măsură ce prețurile cresc, economia suportă șocurile, iar oamenii încearcă să se adapteze singuri”, spune AEI. Asociația arată apoi că România are deja cea mai scumpă motorină din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare.
Independent de mesajul AEI, premierul Ilie Bolojan a transmis că statul nu poate opri scumpirea, dar poate atenua impactul.
Bolojan a declarat vineri, în timpul unei vizite în judeţul Bihor, că Guvernul va urmări evoluţia preţurilor carburanţilor pentru a "atenua, într-o anumită formulă, impactul" acestora, dar a subliniat că nu pot fi anulate scumpirile.
Bolojan: ”Vom lua măsurile pe care le avem la dispoziție”
Premierul a spus că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu şi perturbării lanţului de aprovizionare cu ţiţei şi derivate, "a fost un impact în toată lumea, impact pe care nu îl putem evita".
"Acolo unde a depins de noi, cum a fost în sectorul de gaz, am luat măsuri ca să nu existe un impact, asta înseamnă că avem surse suficiente interne care să ne permită să facem acest lucru, reglementând, printr-o măsură administrativă, preţul, care să nu fie mai mare decât cel care era în vigoare înainte de începerea crizei. În ceea ce priveşte partea de preţuri la benzină şi la motorină, deci preţurile de la pompă, urmărim ceea ce se întâmplă, în aşa fel încât, pe de o parte, aceste preţuri să crească într-o manieră care să fie mult sub creşterea preţului barilului de ţiţei sau al motorinei şi benzinei pe pieţele internaţionale - este foarte important acest lucru, ca să nu fie transferată această creştere de pe o zi pe alta în buzunarul românilor, iar pe de altă parte, în condiţiile în care conflictul va continua, lanţurile de aprovizionare nu se vor aşeza, în mod evident, dacă preţul va creşte în perioada următoare peste un nivel care devine de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziţie, nu pentru a anula creşterea de preţ, pentru că nu putem face acest lucru, ci pentru a atenua, într-o anumită formulă, impactul acestuia", a explicat premierul Bolojan.
El a amintit că Guvernul a prelungit schema de finanţare pentru transportatori, "prin care o bună parte din creşterea preţului la pompă va fi preluată prin mecanismul de deducere din acciză".
